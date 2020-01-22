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Meksika'dan, Orta Amerikalı göçmenlere baskı yapıldığı iddialarına tepki

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan göçmenlere yönelik "baskı ve zülüm" iddialarına tepki gösterdi. 

Meksika'dan, Orta Amerikalı göçmenlere baskı yapıldığı iddialarına tepki

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan göçmenlere yönelik "baskı ve zülüm" iddialarına tepki gösterdi. 

22 Ocak 2020 Çarşamba 08:40
Meksika'dan, Orta Amerikalı göçmenlere baskı yapıldığı iddialarına tepki

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Lopez Obrador, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Meksika'ya geçmeye çalışan göçmenlere, güvenlik güçlerinin sert müdahale edildiği iddialarına ilişkin, "Size sadece iki şey demek istiyorum. Biri; insan haklarını ihlal etmeden yasa aranıyor ve biz bunu başardık. İkincisi de dün rakiplerimiz olan muhafazakarlar bile göçmenlere baskı yapmamızı istiyorlardı. Daha önce hiçbir şey söylemeyenler şimdi hepsini tavşan gibi avlamak istiyorlar." ifadelerini kullandı. 

Tüm ülkelerde olduğu gibi yasaları, insan haklarını ihlal etmeden uygulamaya çalıştıklarını vurgulayan Lopez Obrador, göçmenlerin kaydının mutlaka yapılması gerektiğini belirtti. 

Lopez Obrador, ülkenin kuzeyindeki suç çetelerinin göçmenleri kullanmaya çalıştığına dikkati çekerek, "İnsan hakları, sığınma başvurusu ve koruma gibi görünse de eğer onlara bakmazsak, kim olduklarını bilmezsek ve kayıtları yoksa, suç çeteleri daha öncede olduğu gibi onları (göçmenleri) yakalar ve kullanır." dedi.

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Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlardan kaçıp daha iyi bir hayat aramak için ABD'ye ulaşmak isteyen Latin Amerikalı göçmenlerden bir kısmı, dün nehir kenarında güvenlik güçleriyle çatıştı.

ABD'ye gitmek üzere geçen hafta yola çıkan ve sayıları 5 bine ulaşan göçmenler, önceki gün Guatemala'nın Meksika sınırındaki Tecun Uman kentine ulaşmıştı. Göçmenler, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Son Güncelleme: 22.01.2020 11:49
Anahtar Kelimeler:
Meksika Orta Amerika Göçmenler
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