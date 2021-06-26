banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
26 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
26 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
Devlete güvensizliği tırmandırıyorlar
Devlete güvensizliği tırmandırıyorlar
Sağlıkta iletişim kopuklukları ve kaçınılmaz sonucu
Sağlıkta iletişim kopuklukları ve kaçınılmaz...
Ankara, Sucuoğlu’nu istemiyor mu?
Ankara, Sucuoğlu’nu istemiyor mu?
banner376

Meksika'da uyuşturucu çeteleri çatıştı: 18 ölü

Meksika'nın kuzeyinde çeteler arasında çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 18 kişinin öldüğü bildirildi.

26 Haziran 2021 Cumartesi 10:00
Meksika'da uyuşturucu çeteleri çatıştı: 18 ölü
banner337

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Zacatecas eyaletinde, rakip organize suç örgütleri, alan kontrolünü sağlamak amacıyla ağır silahlarla birbirlerine saldırdı.

Yetkililer, çatışmanın, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ile Sinaloa Karteli arasında yaşandığını ve en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

banner341
Meksika’nın en güçlü ve en şiddetli suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco Karteli, bölge ve çevresinin kontrolü için Sinaloa Karteli ile savaşıyor.

banner360
Son Güncelleme: 26.06.2021 12:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
50 kanser türünü doğru tespit eden test
50 kanser türünü doğru tespit eden test
İspanya'dan Sinovac kararı
İspanya'dan Sinovac kararı
Merkel: “Türkiye gündeminde bir parça ilerleme sağlamak için çaba sarf ettim“
Merkel: “Türkiye gündeminde bir parça ilerleme sağlamak için çaba sarf ettim“
Leyen: “Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz“
Leyen: “Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz“
Afganistan'ın kuzeyindeki 2 ilçe Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyindeki 2 ilçe Taliban kontrolüne geçti
Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 296'ya çıktı
Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 296'ya çıktı
Afrika'nın en büyük kripto para borsasından 3,6 milyar dolarlık vurgun
Afrika'nın en büyük kripto para borsasından 3,6 milyar dolarlık vurgun
İsrail'de kapalı alanda maske takma zorunluğu yeniden getiriliyor
İsrail'de kapalı alanda maske takma zorunluğu yeniden getiriliyor
Hollandalı akaryakıt şirketleri Afrika’ya zehirli akaryakıt satıyor
Hollandalı akaryakıt şirketleri Afrika’ya zehirli akaryakıt satıyor
Kazakistan'da aşılama kampanyası: Çekilişle ev hediye edilecek
Kazakistan'da aşılama kampanyası: Çekilişle ev hediye edilecek

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim