Meksika'da silahlı saldırı: 9 ölü

Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Celeya kentinde, kimliği bilinmeyen silahlı grup tarafından cenaze törenine katılanlara uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yetkililer, saldırganların kaçtığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Aynı bölgede 5 Ocak'ta bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi ölmüştü.

Suç oranının yüksek olduğu yerler arasında yer alan bölgede özellikle Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) en etkin suç örgütü olarak kabul ediliyor.