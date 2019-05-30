banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89030
ALTIN
245.044
DOLAR
5.9663
STERLİN
7.5381
EURO
6.6430
Girne’de uyuşturucu operasyonu
GİRNE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Girne’de kaza: 3 yaralı yaya!
GİRNE’DE KAZA: 3 YARALI YAYA!
Mandıranızı boşalttırmayın!
MANDIRANIZI BOŞALTTIRMAYIN!
Trafik kazası: 2 yaralı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
banner307

Meksika'da otobüs kazası: 21 ölü

Meksika'da otobüs kazası: 21 ölü

30 Mayıs 2019 Perşembe 07:23
Meksika'da otobüs kazası: 21 ölü

Meksika'nın güneyindeki sahil şehri Veracruz'da turistleri taşıyan otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 21 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Veracruz Sivil Savunma Direktörü RobertoHernandez, yaptığı açıklamada, Nogales ilçesinde yaşanan kazada, otobüste bulunan 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin ise yaralandığını söyledi. 

banner317
Kazanın, gezi otobüsüyle bir kamyonun çarpışması sonucu meydana geldiğini kaydeden Hernandez, çıkış kapılarını bloke edecek şekilde yana devrilen otobüsün alev aldığını ifade etti.
Hernandez, yaralıların yakındaki hastanelerde tedavi alındığını ancak can kaybının artmasından endişe edildiğini belirtti.
 

Son Güncelleme: 30.05.2019 10:37
Anahtar Kelimeler:
Meksika Otobüs Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tayland'da iki yeni dinozor türü keşfedildi
Tayland'da iki yeni dinozor türü keşfedildi
Meksika'da 281 göçmen kurtarıldı
Meksika'da 281 göçmen kurtarıldı
Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat açıklaması
Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat açıklaması
Tuna Nehri'nde yolcu gemisi battı
Tuna Nehri'nde yolcu gemisi battı
ABD'de bir kişi Beyaz Saray yakınlarında kendini ateşe verdi
ABD'de bir kişi Beyaz Saray yakınlarında kendini ateşe verdi
Trump'tan Mueller'ın istifasına ilk tepki
Trump'tan Mueller'ın istifasına ilk tepki
BM başkanlığındaki RCC'den Hudeyde açıklaması
BM başkanlığındaki RCC'den Hudeyde açıklaması
İsrail 17 Eylül'de erken seçime gidecek
İsrail 17 Eylül'de erken seçime gidecek
ABD-BAE Savunma İşbirliği anlaşması hayata geçti
ABD-BAE Savunma İşbirliği anlaşması hayata geçti
Mahathir'den “yeni dünya düzeni“ çağrısı
Mahathir'den “yeni dünya düzeni“ çağrısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim