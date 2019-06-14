Meksika'da kaçırılan gazeteci kurtarıldı

Meksika'nın Veracruz eyaletinde silahlı kişilerce evinin önünden kaçırılan bir gazeteci, güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

Polis, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şüpheli bir aracın önünü kesen güvenlik güçleri ile araçtaki, gazeteciyi kaçırdığı sanılan 3 kişi arasında silahlı çatışma çıktığını belirtti.

Söz konusu kişilerin yaya olarak kaçtığının bildirildiği açıklamada, gazeteci Marcos Miranda Cogco'nun aracın arkasında bağlı halde bulunduğu ifade edildi.

Boca del Rio şehrinde kaçırıldıktan saatler sonra kurtulan Miranda Cogco, sosyal medyada yayınlanan bir videoda, kendini kaçıran kişilerce çıplak resimlerinin çekildiğini ve defalarca darp edildiğini söyledi.

Son 6 ila 8 yıl içinde üçüncü kez saldırıya uğradığını ya da kaçırılmaya çalışıldığını anlatan Miranda Cogco, bu tür olayların kendisini yıldırmayacağını belirterek, "Hükümete yönelik eleştirilerime devam edeceğim." dedi.

Gazetecinin eşi, Miranda Cogco'nun yaptığı haberler nedeniyle yıllardır tehdit aldığını kaydetti.

Ülkede Tabasco Hoy gazetesi dün yaptığı açıklamada, Norma Sarabia isimli muhabirinin Huimanguillo ilçesindeki evinde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Sarabia'nın ölümüyle Meksika'da 2000 yılından bu yana cinayete kurban giden gazeteci sayısı 146'ya yükselmişti.Ülkede 21 medya çalışanının da 2005'ten bu yana kayıp olduğu ifade ediliyor.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, mayıs ayında yaptığı açıklamada, ülkede işlenen gazeteci cinayetlerinin cezasız kalmayacağını kaydetmişti.