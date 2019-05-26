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Meksika'da helikopter düştü: 6 ölü

Meksiko, 26 Mayıs 19 (.): Meksika'da askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da helikopter düştü: 6 ölü

Meksiko, 26 Mayıs 19 (.): Meksika'da askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

26 Mayıs 2019 Pazar 08:18
Meksika'da helikopter düştü: 6 ölü

Meksika'da askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

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Yetkililer, yangın söndürme faaliyetlerine katılan askeri helikopterin Queretaro eyaletinde yer alan Jalpan de la Sierra kasabası yakınlarında ormanlık alana düştüğü ve helikopterde bulunan 5'i asker 6 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kazanın nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı..Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Ülkede son haftalarda sıcak ve kurak hava koşulları nedeniyle çok sayıda orman yangını meydana geldiği belirtildi.

Son Güncelleme: 26.05.2019 11:28
Anahtar Kelimeler:
Meksika Helikopter
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