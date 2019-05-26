Meksika'da helikopter düştü: 6 ölü

26 Mayıs 2019 Pazar 08:18
Meksika'da askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, yangın söndürme faaliyetlerine katılan askeri helikopterin Queretaro eyaletinde yer alan Jalpan de la Sierra kasabası yakınlarında ormanlık alana düştüğü ve helikopterde bulunan 5'i asker 6 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Kazanın nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı..Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Ülkede son haftalarda sıcak ve kurak hava koşulları nedeniyle çok sayıda orman yangını meydana geldiği belirtildi.
Son Güncelleme: 26.05.2019 11:28