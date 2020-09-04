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Meksika'da Havalimanı İnşaat Sahasında Keşfedilen Mamut İskeletlerinin Sayısı 200'ü Buldu

Meksika'nın başkenti Meksiko'da yapımı devam eden yeni havalimanının inşaat sahasında keşfedilen mamut fosillerinin sayısı 200'e yaklaştı.  

04 Eylül 2020 Cuma 14:58
Meksika'da Havalimanı İnşaat Sahasında Keşfedilen Mamut İskeletlerinin Sayısı 200'ü Buldu
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 Meksika'nın başkenti Meksiko'da yapımı devam eden yeni havalimanının inşaat sahasında keşfedilen mamut fosillerinin sayısı 200'e yaklaştı.  

ABCNews'in haberine göre, arkeologlar, eski zamanlarda bir göl yatağının kıyılarıyken mamutlara cazip gelen, aynı zamanda hayvanların bataklığa saplanmalarına yol açan bölgenin, mamutların nesillerinin tükenmesine yol açan sırrın çözülmesine yardım edeceğine inanıyor. 

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"Mamut Merkezi" olarak adlandırılan bölgede en az 200 mamut iskeleti keşfedilirken, uzmanlar, sayının artabileceğini belirtiyor. 

Bölgede 25 deve ve 5 at kalıntısının yanı sıra insanların, mamut kemiklerinden yaptığı aletler de bulundu. 

Kazı çalışmalarının, havalimanı çalışmalarında gecikmeye yol açabileceği belirtiliyordu.
 

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Son Güncelleme: 04.09.2020 15:01
Anahtar Kelimeler:
Mamut FosilleriMeksiko
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