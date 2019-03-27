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Meksika'da gizli mezarlarda 15 ceset bulundu

Meksika'da gizli mezarlarda 15 ceset bulundu

27 Mart 2019 Çarşamba 17:52
Meksika'da gizli mezarlarda 15 ceset bulundu

Meksika'nın Veracruz eyaletinde bir sahada, yetkililer ve kayıp kişilerin yakınları tarafından yürütülen kazı çalışması sonucu gizli mezarlar ortaya çıkarıldı. 

Eyalet Başsavcılığından yapılan açıklamada, arama ekiplerinin, gizli mezarlardan 12 kişiye ait kalıntılar çıkardığı bildirildi.

Açıklamada, mezarlarda 3 cesedin daha belirlendiği ancak bunların henüz çıkarılmadığı kaydedildi.

Savcı Jorge Winckler, kayıp kişilerin yakınlarının da gönüllü olarak katıldığı arama ekiplerinin, Rio Blanco kasabasında birçok şüpheli mezar daha bulduğunu belirtti.

Veracruz bölgesinde, uyuşturucu kartelleri ve kaçırma çetelerinin, rakiplerinin ve kurbanların cesetlerini gömdüğü yüzlerce gizli mezar bulunduğu ifade ediliyor.

İçişleri Bakanlığının İnsan Hakları, Göç ve Nüfustan Sorumlu Müsteşarı Alejandro Encinas, geçen ayın başında, hükümetin, ülkede ortadan kaybolan ya da kaçırılan yaklaşık 40 bin kişinin bulunmasına ve kimlik tespitinin yapılmasına yönelik çabaları artıracağını belirtmişti.

Encinas, ülkenin "büyük bir gizli mezar" haline geldiğini ve hükümetin, kayıpların aranması ve yerlerinin tespit edilmesi için yürütülen çalışmaya 20 milyon dolardan fazla finansman sağlanacağını açıklamıştı.

Müsteşar Encinas, ülke genelinde kimliği belirlenememiş yaklaşık 26 bin ceset olduğunu ifade etmişti.

Son Güncelleme: 27.03.2019 21:59
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