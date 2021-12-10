Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 54 kişi öldü

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, ülkenin Chiapas eyaletinde, düzensiz göçmenleri taşıdığı belirtilen tırın otoyolun kenarındaki istinat duvarına çaparak devrildiği belirtildi.

Kazada tırdaki 54 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 59 kişi ise yaralandı.

Yetkililer, 107 göçmenin tır dorsesinde taşındığını aktararak, çoğunun Guatemala, Honduras ve El Salvador vatandaşı olduğunu bildirdi.



Savcılık, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.



