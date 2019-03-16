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Meksika'da ceset kalıntılarıyla dolu 19 torba bulundu

Meksika'da ceset kalıntılarıyla dolu 19 torba bulundu

16 Mart 2019 Cumartesi 11:11
Meksika'da ceset kalıntılarıyla dolu 19 torba bulundu

Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde, içi ceset kalıntılarıyla dolu 19 plastik poşet bulundu.

İngiliz The Daily Mail gazetesi, Jalisco Başsavcılığına dayandırdığı haberinde, adli tıp uzmanlarının 10 cesedin kimlik tespitinin yapıldığını aktardı. Alınan bilgilere göre torbalardaki cesetler 18 erkek ve bir kadına ait.

Söz konusu poşetler, gelen bir ihbar üzerine perşembe günü Ixtlahuacan de los Membrillos kentindeki bir kanalizasyon kanalında bulundu. Gece saatlerinde ara verilen güvenlik güçlerinin operasyonu cuma günü de devam etti. Yetkililer çevrede daha fazla ceset bulunmasının ihtimaller dahilinde olduğunu kaydetti.

Jalisco eyaleti son yıllarda 'Yeni Nesil Kartel' adı verilen, ülkenin en güçlü uyuşturucu mafyasıyla mücadele ediyor. Çeteler arası çatışmalar nedeniyle, Meksika'daki cinayet sayısı geçen yıl rekor seviyeye çıkmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Meksika Ceset
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