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Meksika'da bir hafta içinde ikinci gazeteci cinayeti

Meksika'nın kuzey sınır kenti Tijuana'da bir gazeteci daha vurularak öldürüldü. Bu saldırıyla bir hafta içinde iki gazeteci silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

24 Ocak 2022 Pazartesi 09:44
Meksika'da bir hafta içinde ikinci gazeteci cinayeti

Baja California eyaletinden bir yetkili Reuters'e verdiği demeçte, onlarca yıllık deneyime sahip bir gazeteci olan Lourdes Mandonado'nun Tijuana'daki evinin önünde park halindeki aracında başından vurularak öldüğünü açıkladı.

Cinayet, 49 yaşındaki Meksikalı foto muhabiri Margarito Martinez'in Tijuana'daki evinin önünde başından vurularak hayatını kaybetmesinden günler sonra gerçekleşti.

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Davayla ilgili bilgisi olan ikinci bir kaynak, Maldonado'nun gazetecileri koruma programına kayıtlı olduğunu söyledi.

Maldonado, bu yıl Meksika'da öldürülen üçüncü gazeteci oldu.

Meksika'da 2000'den 2021'e kadar, 145 gazeteci cinayeti işlendi.

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