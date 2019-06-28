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Meksika'da ABD'ye geçmek isteyen 450'den fazla göçmen yakalandı

Meksika'da ABD'ye geçmek isteyen 450'den fazla göçmen yakalandı

28 Haziran 2019 Cuma 17:25
Meksika'da ABD'ye geçmek isteyen 450'den fazla göçmen yakalandı

Meksika'nın batısındaki Veracruz eyaletinde bir ev ve otele yapılan operasyonlarda 450'den fazla Orta Amerikalı göçmen yakalandı. 

Ulusal Göç Enstitüsünden yapılan açıklamada, eyalet ve federal polis ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda çoğunluğu Honduraslı ve Guatemalalı olmak üzere 450'den fazla Orta Amerikalı göçmenin yakalandığı belirtildi. ABD'ye gitmek üzere Orta Amerika'dan gelen göçmenlerin geçici olarak Veracruz'da saklandıkları ifade edildi.

Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından güvenli bir yerde misafir edileceği aktarıldı ancak bu kişilerin ülkelerine iade edilip edilmeyeceği açıklanmadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ordu ve federal polisin, insan kaçakçılarına ve göçmenlere karşı mücadelesinin devam edeceği vurgulandı. 

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MEKSİKA SINIRINDAKİ GÖÇMEN KONVOYU

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin bulunduğu göçmen konvoyu, geçen yıl aralıkta Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasındaki "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç müracaatında bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanıncaya kadar Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini kaydetmişti.

Son Güncelleme: 28.06.2019 20:43
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