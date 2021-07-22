Meksika'da 95 milyon yıllık balık fosili bulundu

Meksika'da 95 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen yeni bir balık türünün fosili keşfedildi.
Ülkenin güneydoğusunda yer alan Chiapas eyaletinde, bir taş ocağında fosili bulunan balığın, dinozorlarla aynı dönemde Amerika kıtasında yaşadığı tahmin ediliyor.
Cantalice, "Sadece bir hayvan böyle yapıya sahiptir, bu olağanüstü ve tuhaf görünümlü balığın ciğerinin bulunduğu, kemik kafesinin bir parçasını bulduk" dedi.
Paleoekoloji uzmanı Cantalice, bulunan türün kökeninin Meksika'da olduğuna dikkati çekerek, "Daha önce balıkların Avrupa'dan geldiğine ve Amerika'nın bu bölgesine göç ettiklerini inanılıyordu. Ancak şimdi en eski ve en ilkel balıkların bu bölgede olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.