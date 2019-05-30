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Meksika'da 281 göçmen kurtarıldı

Meksika'da 281 göçmen kurtarıldı

30 Mayıs 2019 Perşembe 07:00
Meksika'da 281 göçmen kurtarıldı

Meksika'nın güneyinde güvenlik güçleri, insan kaçakçıları tarafından alıkonulan 281 Orta Amerikalı göçmeni kurtardı. 
Ülke basınında çıkan haberlerde, polisin bir ihbar üzerine insan kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda, 4 kamyon ve 5 otobüsün içindeki 281 göçmeni kurtardığı bildirildi.
Açıklamada, kurtarılan göçmenler arasında 161'inin Guatemalalı, geri kalanın da Honduraslı ve El Salvadorlu olduğu belirtildi.
Polis, olayla ilgili 4 kişinin mahkemeye çıkarıldığını aktardı.

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Meksikalı yetkililer, göçmenlerin bakım merkezinde koruma altına alındığını açıkladı.
Çoğunlukla Orta Amerika'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan göçmenler, gerekli belgeleri olmadan Meksika'ya giriş yapıyor.
Meksika'da, fidye için insan kaçıran çeteler sıklıkla göçmenleri hedef alıyor. Söz konusu kaçırma vakalarında, nadir de olsa kaçakçıların da göçmen olduğu durumlarla karşı karşıya kalınıyor.

 

Son Güncelleme: 30.05.2019 10:10
Anahtar Kelimeler:
Meksika Göçmen
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