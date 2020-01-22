banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
123673
ALTIN
297.224
DOLAR
5.9373
STERLİN
7.7488
EURO
6.5788
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Gazimağusa’da korkutan kaza 1 kişi yaralandı!
YİNE KAZA!
Sahte kaza zanlıları tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR

Meksika'da 2019'da 35 binden fazla cinayet işlendi

Meksika'da 2019'da 35 binden fazla kişi cinayete kurban gitti. 

Meksika'da 2019'da 35 binden fazla cinayet işlendi

Meksika'da 2019'da 35 binden fazla kişi cinayete kurban gitti. 

22 Ocak 2020 Çarşamba 08:54
Meksika'da 2019'da 35 binden fazla cinayet işlendi

Resmi verilere göre, geçen yıl ülke genelinde işlenen cinayetler 2018'e göre yüzde 2,7 arttı.

Buna göre bir yılda 35 bin 588 kişi öldürüldü.

Artış oranlarının 2016'da yüzde 27, 2017'de 28 ve 2018'de yüzde 17 olması nedeniyle her ne kadar ülkede cinayetler fazla olsa da yıllık artış hızının son iki yılda önceki yıllara göre azaldığının görüldüğü belirtildi. 

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise ülkedeki suç ve şiddetin karşılaştığı en büyük zorluklar olduğunu kabul ettiğini fakat ülkenin ana sorununun yolsuzluk olduğunu belirtti.

"Beyaz yakalı suçluların" Meksika'ya, cinayetlerin çoğundan sorumlu olan uyuşturucu kartellerinden daha fazla zarar verdiğini ifade eden Lopez Obrador, "Meksika'ya en büyük zararın beyaz yakalı suçlular tarafından verildiğini düşünüyorum." dedi.

Lopez Obrador, "beyaz yakalı suçlarla" mücadeleye, uyuşturucu kartellerine karşı verilen mücadeleyle neredeyse aynı ağırlığı verdiklerini dile getirdi.

MEKSİKA'DA 2006'DAN BU YANA 60 BİNDEN FAZLA KİŞİ KAYBOLMUŞTU

banner317
Ülkede kayıpları arama çalışmalarını koordine eden Ulusal Arama Komisyonu Başkanı Karla Quintana, bu ayın başında yaptığı açıklamada, 2006'da uyuşturucuya karşı açılan savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında 61 bin 637 kişinin kaybolduğunu bildirmişti.

Quintana, sadece 2019'da kaybolup bulunamayan kişi sayısının 5 binden fazla olduğunu ve 2006'dan bu yana ülkede 3 bin 631 gizli mezar tespit edildiğini kaydetmişti.

Ülkedeki cinayet ve kayıpların önemli bölümünün uyuşturucu kartelleri ve organize suç gruplarıyla bağlantısı bulunduğu bilinse de güvenlik güçlerinin de kayıplardan ve ölümlerden sorumlu olduğu savunuluyor.

300 Binden Fazla Can Kaybı 

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü agresif mücadeleyle içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 bini aşkın Meksikalının da yerlerinden edildiği belirtilmişti.

Kartellerin birbirleriyle çatışmalarının veya devletin verdiği mücadelenin ne kadarlık bölümünü oluşturduğu belirtilmese de bu can kayıplarının çok büyük bölümünün kartel şiddetiyle bağlantılı olduğu biliniyor.

Ülkede, 2018'de önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bine yakın cinayet işlendiği kaydedilmişti.

Son Güncelleme: 22.01.2020 12:18
Anahtar Kelimeler:
Meksika Cinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü
Trump, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü
Meksika'dan, Orta Amerikalı göçmenlere baskı yapıldığı iddialarına tepki
Meksika'dan, Orta Amerikalı göçmenlere baskı yapıldığı iddialarına tepki
Guterres: “Libya'da ateşkes siyasi sürece dönüşmeli“
Guterres: “Libya'da ateşkes siyasi sürece dönüşmeli“
Fransa Batı Afrika'daki askeri operasyonlarını artırıyor
Fransa Batı Afrika'daki askeri operasyonlarını artırıyor
ABD Venezuela'ya ait 15 uçağı kara listeye aldı
ABD Venezuela'ya ait 15 uçağı kara listeye aldı
BM: “Libya’da ateşkes için 5+5 askeri komisyon, gelecek hafta başında toplanabilir“
BM: “Libya’da ateşkes için 5+5 askeri komisyon, gelecek hafta başında toplanabilir“
Dünya genelinde geçen yıl 1,5 milyar kişi seyahat etti
Dünya genelinde geçen yıl 1,5 milyar kişi seyahat etti
ABD ile Rusya arasında Suriye'de petrol sahaları üzerinden çekişme sürüyor
ABD ile Rusya arasında Suriye'de petrol sahaları üzerinden çekişme sürüyor
Facebook 1000 kişiyi işe alacak
Facebook 1000 kişiyi işe alacak
Orta Amerikalı Göçmenler Meksikalı Güvenlik Güçleriyle Çatıştı
Orta Amerikalı Göçmenler Meksikalı Güvenlik Güçleriyle Çatıştı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim