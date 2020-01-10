Meghan Markle-prens Harry “krizi” İngiliz Basınında:“kaosa Geri Sayım”

Londra, 10 Ocak 20 : İngiliz gazeteleri, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan Markle'ın İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini açıklamasının ardından Saray'da yaşananlara ilk sayfalarında geniş yer ayırmayı sürdürüyor.

Gazeteler haberin krize neden olduğunu yazarken, çiftin "ekonomik bağımsızlık" planlarının nasıl işleyeceğine dair tartışmalara da yer veriliyor.

Daily Mail "Kaosa geri sayım" sürmanşeti ve "Meghan Kanada'ya kaçtı" manşetini atmış.

Meghan Markle'ın 8 aylık oğlu Archie'yi bakıcısıyla bıraktığı Kanada'ya gittiğini ve Prens Harry'yi neden oldukları krizle başa çıkması için yalnız bıraktığını yazıyor.

Gazetenin konuştuğu kaynaklar, çiftin Pazartesi günü 7 haftalık Kuzey Amerika tatilinden döndüğünü hatırlatıyor ve "Meghan'ın İngiltere'de uzun süre kalmayı zaten planlamadığı öğrenildi" diyor.

GUARDIAN: “KRALİYET AİLESİNİN ÜST DÜZEY BİREYLERİ HARRY VE MEGHAN İÇİN PLAN OLUŞTURMAYA ÇABALIYOR”

Guardian'ın haberine göre Kraliçe'nin bizzat kendisi, Prens Charles ve Prens Williams, İngiltere ve Kanada hükümetleriyle, Prens Harry ve Meghan'ın yeni rollerinin ne olacağına dair görüşmelerde bulunuyor ve görüşmelerin "birkaç gün içinde" sonuca varması umuluyor.

Gazete Sussex Dükü ve düşesinin planlarından Prens Charles'ın bir oranda haberinin olduğunu, ancak çifte aile içindeki görüşmeler tamamlanana kadar bunu kamuoyuna açıklamamalarının salık verildiğini yazıyor.

Çiftin "Saray'dan ayrıldıktan" sonra geçimlerini nasıl sağlayacakları da gazetelerin en çok üstünde durduğu noktalardan.

Harry ve Meghan'ın gelecek planlarını kamuoyu ile paylaşmak için kurdukları internet sitesinde şu anki gelir kaynaklarını detaylı şekilde anlatıyor.

Buna göre gelirlerinin yüzde 5'i, yaptıkları hizmetler karşılığı kamu parasıyla karşılanan hibe fonundan, yüzde 95'i ise Prens Charles'ın kendi özel gelirinden karşılanıyor.

Guardian, Harry'nin annesi Prenses Diana'dan miras kalan evinin değerinin 7 milyon sterlin olduğunu da hatırlatıyor.

FINANCIAL TIMES: KARAR "ŞİRKETİN" CANINI SIKTI

Financial Times habere ilk sayfasında yer vermeyip 2. sayfasında yer ayırmış. Haber "Kraliyet'in asileri ortaklıktan ayrılarak 'şirketin' canını sıktı" başlığını taşıyor.

"Şirket" terimi Harry'nin annesi Prenses Diana tarafından Kraliyet ailesi için kullanılmıştı.

Haberde Harry ve Meghan'ın İngiltere'nin "Açgözlü bulvar gazetelerinden" bıkmış oldukları da hatırlatılıyor.

Financial Times, Sussex Dükü ve Düşesi'nin kurmayı planladıkları dernekle ilgili çalışmalarını bir süredir yaptıklarını, Haziran ayında duyurduklarını ve "Sussex Royal" markasının telif haklarını satın almış olduklarını aktarıyor.

"KRALİYET AİLESİ KRİZDE"

"i" gazetesi ise ön sayfasında küçük bir yer ayırdığı haberde kraliyet ailesinin krizde olduğunu, ailedeki bölünmeyi yönetebilmek için acil görüşmeler yapıldığını ve Kraliçe'nin yardımcılarının çifte yeni bir görev belirlemekle görevlendirildiğini yazıyor.

Gazete Harry ve Meghan'ın "ekonomik bağımsızlık" planlarının "çıkar çatışması" tartışmalarına neden olduğuna da vurgu yapıyor.

"CHARLES'TAN NAKİT AKIŞINI DURDURMA TEHDİDİ"

Times ise Harry ve Meghan'ın şu an gelirlerinin yüzde 95'ini karşılayan Galler Prensi Charles'ın çifte verdiği parayı kesebileceğini duyuruyor.

Gazete "Charles, üst düzey görevlerinden çekilip yeni bir hayata atılacaklarını açıklayan çifte 'boş çek' vermek istemediğini aileye açıkça belirtti" yazıyor.

Gazete çiftin, duyuruyu Instagram'da paylaşmadan sadece 10 dakika önce ailenin bazı üyelerine bilgilendirme e-mail'ı attıklarına da dikkat çekiyor.

Bulvar gazetesi Sun ise "Meghan bizi kandırdı" başlığıyla çıkmış.

Gazete geçen yıllar boyunca da Harry ve Meghan'ın üzerine gitmiş, Prens Harry geçen Ekim ayında "telefonundaki sesli mesajların bu gazeteler tarafından yasa dışı yollarla elde edilmesi" gerekçesiyle Sun gazetesinin sahibine dava açmıştı.

"BU İŞİ HEMEN ÇÖZÜN!"

Daily Express de "Öfkeli Kraliçe emri verdi: Bu işi derhal çözün" manşetiyle çıktı. Haberde Kraliçe'nin çifte gelecek planlarını haftalar değil "günler içinde" kesinleştirmeleri emri verdiği aktarılıyor.

(BBC/RU/ŞEB)