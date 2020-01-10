Meghan Markle ve Prens Harry'nin 'kraliyet' kararı: Madame Tussauds Müzesi, çiftin balmumu heykellerini kaldırdı

Madame Tussaud Genel Müdürü Steve Davies, ziyaretçiler arasında büyük ilgi gören balmumu heykelleri sergilemeye devam edeceklerini söyledi.

Müzenin Kraliyet Ailesi bölümündeki Prens Harry ve Meghan Markle'ın balmumu heykellerinin ise bu sabah kaldırıldığı görüldü.

Balmumu heykellerin müzenin hangi bölümünde sergileneceği açıklanmadı.

NEW YORK'TAKİ MÜZE DE HEYKELLERİ BAŞKA BİR BÖLÜMDE SERGİLEYECEK



Steve Davies, bu değişikliğin Prens Harry ve Meghan Markle'ın Çarşamba günü aldıkları karara uygun olarak yapıldığını söyledi.Meghan Markle'ın balmumu heykeli geçen yıl açılmıştı.Bu arada New York'taki Madame Tussauds Müzesi de çiftin balmumu heykellerinin başka bir yere kaldırılacağını duyurdu.