banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118664
ALTIN
294.072
DOLAR
5.8693
STERLİN
7.6642
EURO
6.5257
Girne-Değirmenlik Anayolunda tır araç alev aldı
KAMYON ALEV ALDI
Yağmur geliyor!
YAĞMUR GELİYOR!
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahsın tutukluluğu uzatıldı
4 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK

Meghan Markle ve Prens Harry'nin 'kraliyet' kararı: Madame Tussauds Müzesi, çiftin balmumu heykellerini kaldırdı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Madame Tussauds Müzesi, Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekileceklerini açıklayan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın balmumu heykellerini kaldırdı.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin 'kraliyet' kararı: Madame Tussauds Müzesi, çiftin balmumu heykellerini kaldırdı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Madame Tussauds Müzesi, Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekileceklerini açıklayan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın balmumu heykellerini kaldırdı.

10 Ocak 2020 Cuma 17:20
Meghan Markle ve Prens Harry'nin 'kraliyet' kararı: Madame Tussauds Müzesi, çiftin balmumu heykellerini kaldırdı

Madame Tussaud Genel Müdürü Steve Davies, ziyaretçiler arasında büyük ilgi gören balmumu heykelleri sergilemeye devam edeceklerini söyledi.
Müzenin Kraliyet Ailesi bölümündeki Prens Harry ve Meghan Markle'ın balmumu heykellerinin ise bu sabah kaldırıldığı görüldü.
Balmumu heykellerin müzenin hangi bölümünde sergileneceği açıklanmadı.
NEW YORK'TAKİ MÜZE DE HEYKELLERİ BAŞKA BİR BÖLÜMDE SERGİLEYECEK

banner317
Steve Davies, bu değişikliğin Prens Harry ve Meghan Markle'ın Çarşamba günü aldıkları karara uygun olarak yapıldığını söyledi.
Meghan Markle'ın balmumu heykeli geçen yıl açılmıştı.
Bu arada New York'taki Madame Tussauds Müzesi de çiftin balmumu heykellerinin başka bir yere kaldırılacağını duyurdu.
 

Son Güncelleme: 10.01.2020 20:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı
ABD, Tahran'da düşen uçakla ilgili “önemli bilgi“yi Ukrayna ile paylaştı
ABD, Tahran'da düşen uçakla ilgili “önemli bilgi“yi Ukrayna ile paylaştı
Libya krizi - İtalya medyası: Başbakan Conte, Türkiye'de Erdoğan'a General Hafter'in mesajını iletecek
Libya krizi - İtalya medyası: Başbakan Conte, Türkiye'de Erdoğan'a General Hafter'in mesajını iletecek
Rusya sesten 10 kat hızlı balistik füzeleriyle Karadeniz'de tatbikat yaptı
Rusya sesten 10 kat hızlı balistik füzeleriyle Karadeniz'de tatbikat yaptı
AB Dışişleri Bakanları Orta Doğu Gündemiyle Toplandı
AB Dışişleri Bakanları Orta Doğu Gündemiyle Toplandı
ABD yönetiminin gündeminde “Irak'tan çekilme“ konusu yok
ABD yönetiminin gündeminde “Irak'tan çekilme“ konusu yok
Meghan Markle-prens Harry “krizi” İngiliz Basınında:“kaosa Geri Sayım”
Meghan Markle-prens Harry “krizi” İngiliz Basınında:“kaosa Geri Sayım”
Tahran: “Uçağı düşürdüğümüz iddiaları asılsız”
Tahran: “Uçağı düşürdüğümüz iddiaları asılsız”
Avustralya yangınları: “Sert rüzgâr ve aşırı sıcaklar nedeniyle 'zor' bir gün bekleniyor”
Avustralya yangınları: “Sert rüzgâr ve aşırı sıcaklar nedeniyle 'zor' bir gün bekleniyor”
ABD, Suriye’de İran destekli grupları vurdu
ABD, Suriye’de İran destekli grupları vurdu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim