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Med7 Sonuç Bildirgesi: Akdeniz Ülkelerinden Türkiye\'ye Yaptırım Uyarısı

Paris, 11 Eylül 20 (TAK): Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi\'nde (Med7) ana konu son dönemde Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz tartışması oldu.

11 Eylül 2020 Cuma 09:21
Med7 Sonuç Bildirgesi: Akdeniz Ülkelerinden Türkiye\'ye Yaptırım Uyarısı
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Paris, 11 Eylül 20 (TAK): Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde (Med7) ana konu son dönemde Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz tartışması oldu.

Zirvenin sonuç bildirgesinde Türkiye'ye uyarı mesajları verildi. Ankara'nın Doğu Akdeniz'de "tek taraflı faaliyetlerine son vermemesi durumunda yaptırımların hayata geçebileceği" vurgulandı.

Ortak açıklamada, "Türkiye'nin diyalog yolunda ilerlememesi ve tek taraflı faaliyetlerine son vermemesi halinde, AB ek kısıtlayıcı tedbirlerin bir listesini hazırlamaya hazır ve bunlar 24-25 Eylül’de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde gündeme gelebilir." ifadelerine yer verildi.

Fransa'nın ev sahipliğindeki Med7, Korsika adasında İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan'ın katılımıyla yapıldı.

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AB VE ALMANYA ARA BULUCU

Türkiye ile Yunanistan arasında diyaloğun yeniden başlaması için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Almanya'nın ara buluculuk çabalarının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, bölgesel krizlerin artması ve Akdeniz'de gerilimin yükselmesine karşı Avrupa'nın birlik ve dayanışma içerisinde olması gerektiği dile getirilen bildirgede, AB ve üye ülkelerin egemenlikleri, hakları ve çıkarlarının savunulması gerektiği aktarıldı.

Bildirgede, "Egemenlik ve egemenlik haklarına yönelik tekrarlanan saldırılar ve Türkiye'nin aldığı saldırgan tedbirler karşısında (Güney) Kıbrıs (Rum Yönetimi) ve Yunanistan ile tam desteğimizi ve dayanışmamızı yineliyoruz. Bölgedeki ülkeleri uluslararası hukuka ve uluslararası deniz hukukuna saygı göstermeye ve tarafları sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu çerçevede Türkiye ile Yunanistan arasında diyaloğun yeniden başlaması için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Almanya'nın ara buluculuk çabalarının memnuniyetle karşılandığı belirtilen bildirgede, Türkiye'nin, münhasır ekonomik bölgesinin belirlenmesine yönelik müzakerelerin başlaması için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin davetini kabul etmeye ve bu konuyu Uluslararası Adalet Divanı'na taşımaya çağrıldığı dile getirildi.

(EURONEWS/FG)

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