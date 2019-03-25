May’e partisinden “Brexit’e destek istiyorsan istifa tarihini açıklamalısın” şartı

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) ile ilgili belirsizlik sürerken Başbakan Theresa May’e parti içinden baskılar artıyor. Brexit yanlısı milletvekillerinin May’e iki kez reddedilen Brexit anlaşmasına destek karşılığında görevi bırakma tarihini açıklamasını şart koştukları bildirildi.

Londra’da haftasonu yüzbinlerce kişinin katılımıyla İngiltere’nin AB’de kalması için ikinci bir referandum talep eden gösterilerin ardından kabine Pazartesi sabahı toplandı. Gündemde ana konu Brexit ve May’in geleceği.

May’e kendi partisi içinde baskılar da artıyor. Muhafazakar Parti Millletvekili Andrew Bridgen “Kabinenin Başbakan’a artık oyunun sona geldiğini söylemesini umuyorum.” dedi. Bridgen partide ve kabinede May’e güvenin kalmadığını savundu.

Öte yandan İngiliz basınında, Brexit yanlısı milletvekillerinin Başbakan May’a AB ile yaptığı anlaşmanın onaylanması için görevi bırakma tarihini açıklamasını şart koştuğu iddia edildi. May'in de anlaşmaya destek verilmesi durumunda görevi bırakacağını söylediği ileri sürüldü.

May’ın anlaşması 15 Ocak’taki oylamada 230 oy farkla, 12 Mart’ta ise 149 farkla reddedilmişti. İngiliz Başbakan’ın en az 75 milletvekilini fikrini değiştirmeye ikna etmesi gerekiyor.

AB yetkilileri ise anlaşmasız ayrılık ihtimalinin giderek güçlendiğini bildirdi. Yetkililer AB’ye iki hafta daha süre verdiğini ancak bu zaman diliminde bir çözüm bulunması konusunda şüpheleri bulunduğunu kaydetti.