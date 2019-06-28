May ve Putin G20 zirvesinde görüştü

İNGİLTERE BAŞBAKANI THERESA MAY, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN'LE GÖRÜŞMESİNDE, MOSKOVA İNGİLTERE VE MÜTTEFİKLERİNİ TEHDİT EDEN SORUMSUZ VE İSTİKRARI BOZUCU FAALİYETLERİNİ DURDURANA KADAR İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN NORMALLEŞEMEYECEĞİNİ BELİRTTİ

MAY, İRAN'I NÜKLEER ANLAŞMADA TUTMANIN ÖNEMİ VE ESED REJİMİNİN İDLİB'E SALDIRISINI DİZGİNLEME GEREĞİNİ DE DİLE GETİRDİ

İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 Liderler Zirvesi'ndeki görüşmesinde, Esed rejiminin İdlib'e saldırısını dizginleme gereğini belirtti.

May, Osaka'daki G20 Liderler Zirvesi marjında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

İngiliz Başbakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, May, Putin'e Rusya'nın düşmanca müdahaleler, dezenformasyon ve siber saldırılar dahil İngiltere ve müttefiklerini tehdit eden sorumsuz ve istikrarı bozucu faaliyetlerini durdurana kadar iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşemeyeceğini ifade etti.

May, bu eylemin asla tekrarlanmaması gerektiğini belirterek, İngiltere'nin saldırıdan sorumlu tutulan iki kişinin adalete teslim edilmesini istediğinin altını çizdi.

İRAN'I NÜKLEER ANLAŞMADA TUTMANIN ÖNEMİ DE GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede ayrıca İran'ı nükleer anlaşmada tutmanın önemi ve Esed rejiminin İdlib'e saldırısını dizginleme gereği dahil küresel meselelerle ilgili konular da ele alındı.

May, İngiltere'nin Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımına sert şekilde cevap vereceğini vurguladı.

G20 Liderler Zirvesi'nden basına yansıyan fotoğraflarda May ile Putin'in ikili görüşme öncesi el sıkıştıkları esnada, İngiliz Başbakan'ın gülümsememesi ve son derece ciddi yüz ifadesi takınması dikkati çekmişti.