banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96485
ALTIN
262.711
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.3532
EURO
6.5832
Başkan Sennaroğlu büyük takdir topladı
BAŞKAN SENNAROĞLU BÜYÜK TAKDİR TOPLADI
Uçar 11 ay hapis yatacak
UÇAR 11 AY HAPİS YATACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
15 ay hapis yatacak
15 AY HAPİS YATACAK
banner306
Flaş Haber
15 ay hapis yatacak
Kapat

May ve Putin G20 zirvesinde görüştü

May ve Putin G20 zirvesinde görüştü

28 Haziran 2019 Cuma 17:25
May ve Putin G20 zirvesinde görüştü

İNGİLTERE BAŞBAKANI THERESA MAY, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN'LE GÖRÜŞMESİNDE, MOSKOVA İNGİLTERE VE MÜTTEFİKLERİNİ TEHDİT EDEN SORUMSUZ VE İSTİKRARI BOZUCU FAALİYETLERİNİ DURDURANA KADAR İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN NORMALLEŞEMEYECEĞİNİ BELİRTTİ

MAY, İRAN'I NÜKLEER ANLAŞMADA TUTMANIN ÖNEMİ VE ESED REJİMİNİN İDLİB'E SALDIRISINI DİZGİNLEME GEREĞİNİ DE DİLE GETİRDİ

İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 Liderler Zirvesi'ndeki görüşmesinde, Esed rejiminin İdlib'e saldırısını dizginleme gereğini belirtti.

May, Osaka'daki G20 Liderler Zirvesi marjında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. 

İngiliz Başbakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, May, Putin'e Rusya'nın düşmanca müdahaleler, dezenformasyon ve siber saldırılar dahil İngiltere ve müttefiklerini tehdit eden sorumsuz ve istikrarı bozucu faaliyetlerini durdurana kadar iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşemeyeceğini ifade etti.

banner317
Geçen yıl Salisbury kentinde çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'ya yapılan saldırıyı da anımsatan May, İngiltere sokaklarında kimyasal kullanılmasının kabul edilemez olduğunu, saldırıyı Rusya'nın yaptığına dair kesin kanıtlar bulunduğunu da vurguladı.

May, bu eylemin asla tekrarlanmaması gerektiğini belirterek, İngiltere'nin saldırıdan sorumlu tutulan iki kişinin adalete teslim edilmesini istediğinin altını çizdi.

İRAN'I NÜKLEER ANLAŞMADA TUTMANIN ÖNEMİ DE GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede ayrıca İran'ı nükleer anlaşmada tutmanın önemi ve Esed rejiminin İdlib'e saldırısını dizginleme gereği dahil küresel meselelerle ilgili konular da ele alındı.

May, İngiltere'nin Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımına sert şekilde cevap vereceğini vurguladı.

G20 Liderler Zirvesi'nden basına yansıyan fotoğraflarda May ile Putin'in ikili görüşme öncesi el sıkıştıkları esnada, İngiliz Başbakan'ın gülümsememesi ve son derece ciddi yüz ifadesi takınması dikkati çekmişti. 

Son Güncelleme: 28.06.2019 20:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail Askerleri Gazze Sınırında 21 Filistinliyi Yaraladı
İsrail Askerleri Gazze Sınırında 21 Filistinliyi Yaraladı
Meksika'da ABD'ye geçmek isteyen 450'den fazla göçmen yakalandı
Meksika'da ABD'ye geçmek isteyen 450'den fazla göçmen yakalandı
Filipinler'de askeri kampa saldırı: 5 ölü, 9 yaralı
Filipinler'de askeri kampa saldırı: 5 ölü, 9 yaralı
Afganistan'da çatışma: 8 ölü
Afganistan'da çatışma: 8 ölü
Meksika'da 500 memur yolsuzluk suçlamasıyla görevden alındı
Meksika'da 500 memur yolsuzluk suçlamasıyla görevden alındı
Uzayda altın avı
Uzayda altın avı
Abd, Kuzey Kore İle Görüşmelere Hazır...
Abd, Kuzey Kore İle Görüşmelere Hazır...
Bm'den İdlib'e İnsani Yardım...
Bm'den İdlib'e İnsani Yardım...
“iran'ın Nükleer Anlaşmadan Çekilmesi Seçenekler Arasında
“iran'ın Nükleer Anlaşmadan Çekilmesi Seçenekler Arasında"
Kuzey Carolina'da Uçak Evin Üstüne Düştü: 2 Ölü
Kuzey Carolina'da Uçak Evin Üstüne Düştü: 2 Ölü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim