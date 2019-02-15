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May'e İngiliz parlamentosundan darbe

May'e İngiliz parlamentosundan darbe

15 Şubat 2019 Cuma 09:18
May'e İngiliz parlamentosundan darbe

Avrupa Birliği ile Brexit anlaşmasını yeni müzakere etmek isteyen İngiltere Başbakanı Theresa May'e bir darbe de İngiliz parlamentosundan geldi.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılan sembolik oylamada, müzakere sürecinde May hükümetinin elini güçlendirmeyi amaçlayan önerge 258'e karşı 303 oyla reddedildi.

May, AB ile vardığı anlaşmanın reddedilmesine yol açan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin, 'tedbir maddesini' AB ile yeniden müzakere etmeye çalışıyordu.

May'in aldığı yenilgide, anlaşmanın bu maddesine karşı çıkan sert Brexit yanlısı Muhafazakar Parti'li milletvekillerinin çekimser oy kullanması etkili oldu.

May hafta içi yaptığı açıklamada parlamentodan AB ile müzakere için ek süre talep ederek, parlamentodaki "anlamlı oylama" için 27 Şubat tarihini işaret etti.

Muhalefet partileri ise May'in "mazeretler ve ertelemeler" yoluyla Brexit takvimini sıkıştırdığını ve milletvekillerinin zaman baskısı altına alarak kendi anlaşmasına desteğe zorladığını ileri sürüyor.

Başbakan May, Parlamentonun 15 Ocak'ta reddettiği Brexit anlaşmasını revize edebilmek için geçen hafta Brüksel'de bir dizi temasta bulunmuş ancak olumlu bir yanıt alamamıştı.

Ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılığı tercih etmesi durumunda bile İngiliz parlamentosunun Brexit tarihinden önce göç, ticaret, finansal hizmetler, tarım, balıkçılık ve sağlık sistemiyle ilgili bir dizi uyum yasasını çıkarması gerekecek.

May'in Brexit anlaşması 15 Ocak'ta parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında 202'ye karşı 432 oy gibi tarihi bir farkla reddedilmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Anahtar Kelimeler:
Theresa May
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