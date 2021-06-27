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Mars'tan yeni görüntü

Çin, uzay aracı Zhurong'un Mars’a iniş yaptığı videoları yayımladı

27 Haziran 2021 Pazar 17:41
Mars'tan yeni görüntü
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BBC’nin haberine göre, Çin Ulusal Uzay Yönetimi (CNSA), mayısta Mars’a iniş yapan uzay aracı Zhurong’un, iniş sırasında paraşüt sisteminin açılmasını ve iniş anını gösteren videolarını paylaştı.

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CSNA açıklamasında, görüntülerin, robotun yere yerleştirdiği kablosuz bir kamera tarafından kaydedildiği belirtilerek "Yörünge aracı ve Mars gezgini iyi çalışır durumda, Mars'tan Çin Komünist Partisine (CCP) ve ana vatana güvenli bir şekilde rapor veriyor ve partinin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümüne yaklaşırken uzaklardan tebriklerini gönderiyor.” ifadeleri kullanıldı.

ABD ve Rusya'nın ardından Çin, Mars'a uzay aracı yollayan üçüncü ülke oldu.

Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan gezgin, Temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.

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