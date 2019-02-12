Mars'a gidiş-geliş fiyatını açıklandı: Beklenenden daha ucuz

Mars'a yerleşmenin hayalini kuran SpaceX CEO'su Elon Musk, Kızıl gezegene gidiş biletinin 500 bin doların altında olabileceğini açıkladı. Dönüş bileti ise ücretsiz olacak.

SpaceX şirketi, insanları Mars'a götürecek Starship roketini inşa etmeye devam ederken, Elon Musk da sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakmıyor.

Bir Twitter kullanıcısı Musk'a, Mars'a yolculuk etmenin bedelinin ne kadar olacağını sordu. Musk da, Mars’a gidiş biletinin 500 bin dolardan az olabileceği yanıtını verdi.

Ünlü iş adamı ayrıca, zamanla bu ücretin 100 bin doların da altına düşeceğini ve insanların evlerini satıp Mars'a taşınabileceklerini söyledi.

Geçtiğimiz kasım ayında, Elon Musk katıldığı bir programda Mars'a taşınma ihtimalinin yüzde 70 olduğunu ancak yolculuk sürecinde ölüm riskinin de yüksek olduğunu söylemişti.

Musk, bu yolculuğun önümüzdeki 7 yıl içerisinde gerçekleşebileceğini belirterek Kızıl gezegene taşınmayı umduğunu ve geri dönüşün de garanti edilemeyeceğini dile getirdi.