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Marks & Spencer 7 Bin Kişiyi İşten Çıkarıyor

İNGİLİZ PERAKENDE ZİNCİRİ, KORONAVİRÜS SALGININ YARATTIĞI KOŞULLAR NEDENİYLE GELECEK ÜÇ AY İÇERİSİNDE TOPLAM 7 BİN KİŞİNİN İŞTEN ÇIKARILACAĞINI DUYURDU

18 Ağustos 2020 Salı 13:39
Marks & Spencer 7 Bin Kişiyi İşten Çıkarıyor
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İNGİLİZ PERAKENDE ZİNCİRİ, KORONAVİRÜS SALGININ YARATTIĞI KOŞULLAR NEDENİYLE GELECEK ÜÇ AY İÇERİSİNDE TOPLAM 7 BİN KİŞİNİN İŞTEN ÇIKARILACAĞINI DUYURDU
Londra, 18 Ağustos 20 (.): İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Marks & Spencer'in 7 bin kişiyi işten çıkaracağı bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yarattığı koşullar nedeniyle gelecek üç ay içerisinde toplam 7 bin kişinin işten çıkarılacağı kaydedildi.
Açıklamada şirketin internet üzerinde satışlarının iyi gitmesine rağmen mağaza satışlarının 2019 yılındaki seviyesinin çok altında olduğu belirtildi.
Şirket açıklamasında mağazaların yeniden açıldığı 15 Haziran tarihinden bu yana mağaza satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,9 azaldığı bildirildi.

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Açıklamada, son 13 haftalık dönemde ise şirketin toplam gelirinin yüzde 38,5 azaldığı vurgulandı.
İnternet üzerinden satışların arttığı belirtilen açıklamada, bu yılın başından bu yana 1,9 milyon yeni internet müşterisinin kazanıldığı kaydedildi.
Şirket halihazırda toplam 40 bin kişiye istihdam sağlıyor.
(AA/TUĞ/FEZ)
 

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