Manyetik Kuzey Kutbu Rusya'ya doğru tahmin edilenden hızlı ilerliyor

Bilim insanları Manyetik Kuzey Kutbu'nun daha önceki tahminlerden çok daha hızlı bir şekilde hareket ettiğini ortaya koydu. Pazartesi günü açıklama yapan uzmanlar kutup noktasının yılda 55 kilometre hızla Kanada'dan Rusya'ya doğru kaydığını duyurdu.

Manyetik kutbun bu hızla hareket etmesi pusulaların ölçümünde hatalar çıkardığından, çok hassas ölçümlerle navigasyon yapan askeri araçları olumsuz etkileyebiliyor. İkincil bir sistem olarak pusulaya sahip olan uçak ve gemilerde öncelikli olarak kullanılan GPS sistemleri ise uydular aracılığıyla çalıştığı için değişimden daha az oranda etkileniyor.

Daha önce Manyetik Kuzey Kutbu'na ait bilgiler her 5 yılda bir güncelleniyordu. En son güncelleme ise 2015 yılında yapılmıştı. Yeni Manyetik Kuzey Kutbu'nun normal şartlarda 2020'de açıklanması beklenirken, değişimdeki hız nedeniyle duyuru erkene alındı.

Manyetik Kuzey Kutbu ilk ölçüldüğü 1831 yılından bu yana toplam 2 bin 300 kilometre yer değiştirdi. Daha önce yılda 15 km hızla hareket eden kutup yeni ölçümlere göre artık yılda 55 km hıza ulaşmış durumda.

Diğer yandan Manyetik Güney Kutbu ise çok daha yavaş bir hızda hareket ediyor. Uzmanlara göre bu durum dünyanın manyetik alanının her yıl zayıfladığı anlamına gelirken, yakın bir zamanda kutupların yer değiştireceğine işaret ediyor.

Kutupların yer değiştirmesi dünya tarihinde ilk defa yaşanan bir olay değil. 780 bin yıl önce de küre içindeki manyetik magma sıvılarının hareketleri nedeniyle kutuplar yer değiştirmişti.

Bilim insanları yine de panik yapmaya gerek olmadığını vurguluyor. Çünkü kutupların yer değiştirmesi söz konusu olsa bile bunun en az bin yıl alan bir süreç olduğu belirtiliyor.