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Mali\'deki Fulani Köyü Saldırısında Ölü Sayısı 31\'e Yükseldi

Dakar, 18 Şubat 20 (.): Mali\'nin orta kesiminde Fulanilere ait Ogossagou köyüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 31\'e çıktığı bildirildi.

Mali\'deki Fulani Köyü Saldırısında Ölü Sayısı 31\'e Yükseldi

Dakar, 18 Şubat 20 (.): Mali\'nin orta kesiminde Fulanilere ait Ogossagou köyüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 31\'e çıktığı bildirildi.

18 Şubat 2020 Salı 07:59
Mali\'deki Fulani Köyü Saldırısında Ölü Sayısı 31\'e Yükseldi
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Dakar, 18 Şubat 20 (.): Mali'nin orta kesiminde Fulanilere ait Ogossagou köyüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e çıktığı bildirildi.
Başbakanlığın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, cuma günü Mopti bölgesinde kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 31'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, Mali Silahlı Kuvvetlerinin bölgede başlattıkları operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Diğer yandan Mali basınında saldırıda aralarında 5 hamile kadının da olduğu en az 48 kişinin yaşamını yitirdiği, halkın korkuyla köylerini terk ettikleri ileri sürüldü.
ŞİDDET OLAYLARI

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Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.
Ogossagou köyündeki Fulanilere, avcı Dogonlara ait kıyafetler giyen silahlı kişilerce geçen yıl 23 Mart'ta düzenlenen saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmış ve birçok ev de ateşe verilmişti.
Haziran ayı başında Dogon ve Fulani kabileleri arasında çıkan çatışmalarda da yaklaşık 140 kişi hayatını kaybetmişti.
Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.
(AA/TUĞ/ŞEB)
 

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