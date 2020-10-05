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Mali\'de Sıtmadan Bir Haftada 23 Kişi Öldü

Dakar, 5 Ekim 20 : Mali\'de yağış döneminde artış gösteren sıtma yüzünden bir haftada 23 kişi hayatını kaybetti. 

05 Ekim 2020 Pazartesi 18:17
Mali\'de Sıtmadan Bir Haftada 23 Kişi Öldü
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Dakar, 5 Ekim 20 : Mali'de yağış döneminde artış gösteren sıtma yüzünden bir haftada 23 kişi hayatını kaybetti. 

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyinde, geçen hafta 13 bin sıtma vakası tespit edildi.

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Sıtma nedeniyle aynı zaman diliminde 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle yıl başından bu yana ülkenin kuzeyinde hastalık yüzünden ölenlerin sayısı 59'a çıktı. 

Sağlık çalışanları, sıtma ile mücadele fonlarının bir kısmının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına aktarıldığını belirterek, bu durumun vaka sayısını olumsuz etkilediğini kaydetti. 

Vaka sayısındaki artışa, yağış döneminde oluşan su birikintilerindeki sivrisineklerin neden olduğu biliniyor.

(AA/RU/HÖ)
 

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