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Mali\'de Darbe Girişimi İddiası

Dakar, 18 Ağustos 20 (.): Bir süredir siyasi krizle mücadele eden Mali\'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve bazı bakanlarla yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu iddia edildi.

18 Ağustos 2020 Salı 16:31
Mali\'de Darbe Girişimi İddiası
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Dakar, 18 Ağustos 20 (.): Bir süredir siyasi krizle mücadele eden Mali'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve bazı bakanlarla yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu iddia edildi.

Yerel basında görgü tanıklarına dayandırılan haberlere göre, Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati garnizonunda sabah saatlerinden bu yana hareketlilik yaşanıyor.

Garnizondan bir süredir silah sesleri duyulduğu ve bazı yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu öne sürüldü.

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Bunun yanında bazı bakanların da yine bir kısım askerler tarafından alıkonulduğuna dair iddialar bulunuyor. 

Ülkede mayıs ayından bu yana muhalif gruplar, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita karşıtı eylemler düzenliyordu.

Muhalif gruplar, eylemlerini sıkılaştıracağını açıklamış, Keita istifa etmeden geri adım atmayacaklarını duyurmuştu.

(AA/FEZ)
 

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