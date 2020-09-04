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Mali\'de Askerler Pusuya Düşürüldü: 10 Ölü

Dakar, 4 Eylül 20 : Mali\'de askerlere kurulan pusuda 10 ordu mensubu hayatını kaybetti.

04 Eylül 2020 Cuma 18:59
Mali\'de Askerler Pusuya Düşürüldü: 10 Ölü
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Dakar, 4 Eylül 20 : Mali'de askerlere kurulan pusuda 10 ordu mensubu hayatını kaybetti.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, ülkenin iç kesimlerinde bulunan Moritanya sınırına yakın Guire kentinde, dün gece askerlerin bulunduğu araç saldırıya uğradı.

Saldırıda 10 asker yaşamını yitirdi, biri ambulans 4 araç kullanılmaz hale geldi.

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Saldırıyı şimdilik üstlenen olmadı. 

Mali'de askeri cuntanın darbe yaptığı 18 Ağustos'tan bu yana ordunun hedef alındığı 3 saldırı yaşandı. 

Burkina Faso sınırına yakın Koro bölgesinde de 22 Ağustos'ta askeri aracın geçişi sırasında yaşanan patlamada 4 asker yaşamını yitirmişti. 

Ülkenin iç kesimlerinde bulunan Mopti kenti yakınlarında da 27 Ağustos'ta radikal unsurların kurduğu pusuda 4 asker hayatını kaybetmiş, 12 asker yaralanmıştı.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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