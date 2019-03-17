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Mali\'de Askeri Üsse Saldırı

MOPTİ BÖLGESİNDEKİ ÜSSE YÖNELİK SALDIRIDA, 16 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Mali\'de Askeri Üsse Saldırı

MOPTİ BÖLGESİNDEKİ ÜSSE YÖNELİK SALDIRIDA, 16 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

17 Mart 2019 Pazar 15:01
Mali\'de Askeri Üsse Saldırı


MOPTİ BÖLGESİNDEKİ ÜSSE YÖNELİK SALDIRIDA, 16 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Dakar, 17 Mart 19 (.): Mali'nin merkezindeki Mopti bölgesinde bir askeri üsse yönelik saldırıda 16 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Dioura kasabasındaki askeri üs, teröristlerin saldırısına uğradı.

Ağır silahlı saldırganlar, araç ve motosikletlerle üsse saldırdı. Çıkan çatışmada 16 ordu mensubu hayatını kaybetti.

Teröristler, çok sayıda askeri aracı da kullanılamaz hale getirdi.

Mopti bölgesinde mart ayında düzenlenen mayınlı saldırılarda 15 asker ölmüştü.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker, gerek Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

(AA/HÖ)

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