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Mali\'de Askeri Araçlar Başkent Bamako\'ya İlerliyor

MECLİS BAŞKANI MOUSSA TİMBİNE, EKONOMİ VE FİNANS BAKANI ABDOULAYE DAFFE VE DIŞİŞLERİ BAKANI TİEBLE DRAME ALIKONULDU

18 Ağustos 2020 Salı 18:46
Mali\'de Askeri Araçlar Başkent Bamako\'ya İlerliyor
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MECLİS BAŞKANI MOUSSA TİMBİNE, EKONOMİ VE FİNANS BAKANI ABDOULAYE DAFFE VE DIŞİŞLERİ BAKANI TİEBLE DRAME ALIKONULDU

CUMHURBAŞKANI İBRAHİM BOUBACAR KEİTA'NIN OĞLU VE GENELKURMAY BAŞKANI TİEBLE DRAME'NİN DE ASKERLERİN ELİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

CUMHURBAŞKANI KEİTA'NIN NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR 

Dakar, 18 Ağustos 20 : Siyasi krizle mayıstan bu yana mücadele eden Mali'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve askeri araçların başkente ilerlediği öğrenildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati bölgesindeki Soundjata garnizonunda sabah saatlerinden bu yana silah sesleri duyuluyor ve askeri hareketlilik yaşanıyor.

Askeri hareketlenmenin arkasındaki ismin Albay Sadio Camara olduğu öğrenildi. 

Ordunun 2 gruba ayrıldığı, isyancı askerlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın emriyle hareket edenlerin de olduğu kaydedildi.

Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu belirtildi. 

Keita'ya sadık olduğu bilinen Genelkurmay Başkanı Tieble Drame, Başbakan Boubou Cisse ve Cumhurbaşkanı Keita'nın oğlu Karim Keita'nın da askerlerin elinde olduğu iddia edildi. 

Cumhurbaşkanı Keita'nın nerede olduğu bilinmiyor. 

Öte yandan, Keita'nın istifasını isteyen muhalif gruplar da başkentteki Bağımsızlık Meydanı'nda toplandı. Gruplar, mayıs ayından beri düzenledikleri eylemlerde yaptıkları gibi Keita'nın istifasını talep etti.

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Kati'deki askeri kamp, 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'ye karşı düzenlenen askeri darbede önemli rol oynamıştı.

MALİ'DEKİ SİYASİ KRİZ

Ülkede mayıs ayından bu yana düzenlenen Keita karşıtı gösterileri, Anayasa Mahkemesinin mart ve nisan aylarında düzenlenen 2 turlu genel seçimin resmî sonuçlarını açıklarken geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması tetiklemişti.

Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı İmam Dicko'nun başını çektiği, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, 5 ve 19 Haziran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı protesto gösterisi yapmıştı.

M5 RFP platformu, Keita'nın istifa etmeyeceğini duyurması üzerine gösteri ve sivil itaatsizlik çağrısında bulunmuştu.

Göstericiler 10 Temmuz'da başlayan protestolarda ulusal radyo ve televizyon binasını işgal ederek kentin ana yollarını kapatmış, çıkan olaylarda 11 kişi yaşamını yitirmiş, en az 124 kişi yaralanmıştı. Keita, tansiyonu düşürmek için Anayasa Mahkemesini feshetmişti.

ECOWAS ACİL TOPLANDI

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin liderleri, Mali’deki siyasi krize çözüm bulmak için 28 Temmuz'da video konferans yöntemiyle acil toplanmıştı.

Toplantının ardından, ECOWAS Dönem Başkanı ve Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, kamuoyuyla alınan kararları paylaşmıştı.

Issoufou, Meclis Başkanı da dahil olmak üzere tartışmalı 31 milletvekilinin derhal istifa etmesi, Mali Anayasası'na uygun olarak Anayasa Mahkemesinin hızlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtmişti.

Bu karar üzerine 8 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Keita'nın imzaladığı kararnameyle Anayasa Mahkemesine 9 üye atanmış, üyeler 2 gün sonra yemin etmişti.

(AA/RU/HÖ)
 

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