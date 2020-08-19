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Mali'ye yaptırım

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), darbe girişiminin ardından Mali'ye hava ve kara sınırlarını kapatma kararı aldı. 

19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:53
Mali'ye yaptırım
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ECOWAS'tan, görevinden istifa eden Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, Başbakan Boubou Cisse ile bazı bakanların alıkonulduğu darbe girişimine ilişkin ikinci açıklama geldi.

Açıklamada, ECOWAS'ın yaklaşık 2 aydır ülkedeki siyasi krize çözüm bulmak amacıyla arabuluculuk girişiminde bulunduğu hatırlatılarak, darbe girişiminin ülkede ve bölgede barış ile istikrar çabalarına olumsuz yansıyacağı kaydedildi. 

Demokratik yollarla seçilmiş Keita hükümetinin darbe girişimiyle devrilmesinin şiddetle kınandığı açıklamada, ECOWAS'ın, darbe girişiminde bulunanların meşruiyetini kesinlikle reddettiği vurgulanarak, anayasal düzenin derhal yeniden tesis edilmesi istendi.

KARA VE HAVA SINIRLARI KAPATILACAK

Ordunun Keita ve alıkonan diğer yetkililerin güvenliğinden sorumlu olduğu anımsatılarak, hepsinin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı. 

Anayasal düzen yeniden tesis edilene kadar Mali'nin, ECOWAS'ın tüm karar alma organlarındaki görevlerinin askıya alındığı kaydedildi.

ECOWAS'ın, üye ülkelerin, Mali ile tüm kara ve hava sınırlarını kapatmaya, ticari ilişkileri durdurmaya karar verdiği aktarıldı.

Darbe girişiminde bulunanlara ve işbirlikçilerine karşı yasal yaptırım uygulanması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, anayasal düzenin tesisi için ülkeye üst düzey bir heyet gönderileceği bilgisi paylaşıldı.  

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ECOWAS'ın son açıklaması, Keita'nın istifa ettiğini duyurmasından dakikalar önce geldi. 

Gün içinde yapılan ilk açıklamada da darbe girişiminde yer alan askerlere "kışlanıza dönün" çağrısı yapılmıştı. 

KEİTA İSTİFA ETTİ

Bamako yakınlarında bulunan Kati'deki askeri üste sabah saatlerinde hareketlilik yaşanmış ve askeri araçlar başkente ilerlemişti.

Ordunun 2 gruba ayrıldığı, isyancı askerlerin yanı sıra Keita'nın emriyle hareket edenlerin de olduğu ifade edilmişti.

Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu belirtilmişti.

Öğleden sonra bir grup asker tarafından alıkonularak Kati'deki üsse götürülen Keita, devlet televizyonunda yaptığı kısa konuşmasında istifa ettiğini duyurmuş, meclis ve hükümeti de feshettiğini açıklamıştı. 

Muhalif gruplar mayıstan bu yana Keita'nın istifası talebiyle birçok eylem düzenlemişti. ECOWAS, muhaliflerle Keita'yı diyalog masasına oturma teklifinde bulunmuş ancak muhalifler bu öneriyi reddetmişti.

Muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, Keita istifa edene kadar eylemlerine devam edeceğini duyurmuştu.


 

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Son Güncelleme: 19.08.2020 10:11
Anahtar Kelimeler:
Maliye Yaptırım
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