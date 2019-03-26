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Mali'deki köy saldırısında ölü sayısı 154'e yükseldi

Mali'deki köy saldırısında ölü sayısı 154'e yükseldi

26 Mart 2019 Salı 07:39
Mali'deki köy saldırısında ölü sayısı 154'e yükseldi

Batı Afrika ülkelerinden Mali'nin Mopti bölgesindeki Fulani köyüne düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 154'e yükseldi.
Ülke basınındaki haberlere göre, Dozo avcılarının kıyafetlerini giyen silahlı kişilerin Ogossagou köyüne geçen cuma düzenledikleri saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 154'e yükseldi, yaralı sayısı 30 olarak açıklandı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı İbrahim Boubakar Keita, bölgeye yaptığı ziyarette basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Keita, "Burada gördüklerim, kurşuna dizilmiş masum çocuklar, yanan yaşlı insanlar, içinde insan bulunduğunu bildiğimiz kül olmuş evler, biraz daha ötede 40 kişinin içinde olduğu toplu mezar. Bu manzaralar kurtulduğumuzu sandığımız tarihsel hafızamızdaki korkularımızı hatırlattı." diye konuştu.
Köyün tamamen boşaltıldığını belirten Keita, devletin köyü onarıp, mağdurlara gıda desteğinde bulunacağını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Keita liderliğinde önceki gün olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulunda, Genelkurmay Başkanı ve Yardımcısı ile Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları görevden alınmıştı.
Devlet desteğiyle teröristlerle mücadele için kurulan Dozo (Donzo) avcı grubu üyelerinin oluşturduğu milis kuvvet "Dan Na Ambassagou Birliği" de yerel yönetim yetkililerinin itirazlarına rağmen kuruluş amaçlarından saptığı gerekçesiyle Bakanlar Kurulu toplantısında feshedilmişti.
Avcılardan oluşan ve Ekim 2016'da oluşturulan birlik ayrıca 1 Ocak'ta Koulogon'daki Fulanilerin köyüne yönelik saldırıdan da sorumlu tutuluyor.
Dozo grubu üyeleri, Fulanileri ülkenin kuzeyindeki terör gruplarıyla bağlantılı militanları desteklemekle suçluyor.
Ağırlıklı olarak Mali'nin orta kesiminde yaşayan ve çoğunluğu çoban olan Fulaniler, son yıllarda bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle saldırıların hedefi oluyor.
 

Son Güncelleme: 26.03.2019 11:21
Anahtar Kelimeler:
Mali Köy Saldırısı
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