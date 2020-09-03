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Mali'de Darbeciler, Yeni Genelkurmay Başkanını Belirledi

Mali'de 18 Ağustos'ta darbe yapan askeri cunta, sözde atamalarına devam ediyor.

03 Eylül 2020 Perşembe 10:03
Mali'de Darbeciler, Yeni Genelkurmay Başkanını Belirledi
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 Mali'de 18 Ağustos'ta darbe yapan askeri cunta, sözde atamalarına devam ediyor.

Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyinin (CNSP), resmi gazetede yayımladığı belgeye göre, Oumar Diarra yeni genelkurmay başkanı olarak atandı.

Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği görevine Souleymane Doucoure getirilirken, cunta içinde 2 sivil isme de yer verilmesi dikkati çekti.

Buna göre, cunta lideri Assimi Goita'nın iletişimden sorumlu özel danışmanı Cheick Oumar Traore, hukuk işlerinden sorumlu özel danışmanı da Youssouf Coulibaly oldu. 

CNSP, 28 Ağustos'ta da "temel hak ve görevlerin" açıklandığı 41 maddelik bir belgeyi resmi gazetede yayımlatmıştı.

Belgenin 32'nci maddesinde, CNSP'nin liderinin cumhurbaşkanı olarak görev yapacağı belirtilmişti.

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Belgedeki maddelerin, 1992 tarihli anayasanın hükümlerine "ek" olarak uygulanacağı ve geçiş sürecine ilişkin tüzüğün kabul edilmesiyle geçerliliğini yitirebileceği kaydedilmişti.

ASKERİ DARBE

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.

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Son Güncelleme: 03.09.2020 10:14
Anahtar Kelimeler:
Mali
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