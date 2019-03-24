Mali'de bir köye yapılan saldırı sonucu 115 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Mali'nin Mopti bölgesindeki Egossagou köyünde silahlı şahıslar tarafından düzenlenen saldırıda en az 115 kişi yaşamını yitirdi.

Bölgeden gelen ilk raporlara göre, ülkenin merkezinde bulunan Peulh kabilesine ait bir köye düzenlenen saldırıda 115 kişinin geleneksel Dogon avcılarının kıyafetlerini giyen silahlı adamlar tarafından katledildiği bildirildi.

Fulani Derneği Tabital Pulaaku Başkanı Abdulaziz Diallo, Dogon grubu üyesi milislerin sabah saatlerinde Egossagou köyüne saldırısı sonucu aralarında hamile kadınlar ve çocukların da olduğu onlarca masum kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırıda Egossagou köyü muhtarı ve torunlarının da öldürüldüğü belirtildi. Yaşanan katliamdan yaklaşık bir hafta önce Mali’de askeri bir üsse düzenlenen silahlı saldırıda ölen 16 askerin intikamıyla ilgili olduğu iddiaları da gündeme getirildi.

Dogon grubunun üyeleri, Fulanileri ülkenin kuzeyindeki terör gruplarıyla bağlantılı militanları desteklemekle suçluyor.

Birleşmiş Milletler (BM), bir süredir Mali'de etnik şiddetin arttığı konusunda uyarılarda bulunuyordu.

Ağırlıklı olarak Mali'nin orta kesiminde yaşayan ve çoğunluğu çoban olan Fulaniler, son yıllarda bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle çeşitli saldırıların hedefi oluyor.