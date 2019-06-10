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Mali'de bir köye saldırı: 95 ölü

Mali'de bir köye saldırı: 95 ölü

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:25
Mali'de bir köye saldırı: 95 ölü

Mali'de Dogon etnik grubunun yaşadığı bir köye yapılan saldırıda en az 95 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

Paris merkezli haber kanalı France 24'ün Mali Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Mali'nin merkez bölgesindeki Dogon etnik grubu mensuplarının yaşadığı bir köye yapılan silahlı saldırıda en az 95 kişi öldü. 

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Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Ogossagou köyündeki Fulanilere 23 Mart'ta üzerlerinde Dozos avcı grubuna ait kıyafetler bulunan silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmış ve, birçok ev ateşe verilmişti. 

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı. 

Son Güncelleme: 10.06.2019 16:37
Anahtar Kelimeler:
Mali Saldırı
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