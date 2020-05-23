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Malezya\'da Kovid-19 Vakalarının Yüzde 82\'si İyileşti

 

23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:13
Malezya\'da Kovid-19 Vakalarının Yüzde 82\'si İyileşti
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Kuala Lumpur, 23 Mayıs 20 : Malezya hükümeti, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 82,3'ünün iyileştiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, yaptığı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vakalarının 48 artışla 7 bin 185'e yükseldiğini bildirdi.

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Bugün virüs kaynaklı ölüm olmadığını belirten Nur Hişam, 53 vakanın taburcu edilmesinin ardından toplam iyileşen vakaların 5 bin 912 olduğunu ifade etti.

Nur Hişam, 1158 kişinin de tedavisinin sürdüğünün altını çizerek, gelinen noktada toplam vakaların yüzde 82,3'ünün iyileştiğini belirtti.

Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, Ramazan Bayramı öncesi polis izni olmadan memleketine dönmeye çalışanların sayısının azaldığını bildirdi ve "Para cezası uygulamasıyla birlikte bugün daha az araç, gişelerden döndürüldü." dedi.

Bakan İsmail, bayram süresince Kovid-19'la mücadelenin önem arz ettiğini vurguladı ve halka bayram ziyaretlerinde sosyal mesafeye azami dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

(AA/ÖZ/HA)

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