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Malezya\'da Kimyasal Atık Sızıntısından Etkilenen Nehir Temizlendi

JOHOR EYALETİNDE ZEHİRLİ KİMYASAL ATIK SIZINTISININ YAŞANDIĞI İKİ NEHİRDEN BİRİ TEMİZLENDİ

Malezya\'da Kimyasal Atık Sızıntısından Etkilenen Nehir Temizlendi

JOHOR EYALETİNDE ZEHİRLİ KİMYASAL ATIK SIZINTISININ YAŞANDIĞI İKİ NEHİRDEN BİRİ TEMİZLENDİ

17 Mart 2019 Pazar 12:14
Malezya\'da Kimyasal Atık Sızıntısından Etkilenen Nehir Temizlendi

JOHOR EYALETİNDE ZEHİRLİ KİMYASAL ATIK SIZINTISININ YAŞANDIĞI İKİ NEHİRDEN BİRİ TEMİZLENDİ
Kuala Lumpur, 17 Mart 19 : Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletine bağlı Pasir Gudang kentinde zehirli kimyasal atık sızıntısının yaşandığı nehirlerden birinin atıklardan temizlendiği bildirildi.
Enerji ve Çevre Bakanı Yeo Bee Yin, yaptığı açıklamada, kimyasal atık kirliliğinin yaşandığı Kim Kim Nehri'ndeki 1,5 kilometrelik alanın atıklardan arındırıldığını duyurdu.
Nehirde şu an kimyasal atık tehlikesi bulunmadığını belirten Bakan Yeo, Pasir Gudang Nehri için temizleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Çalışmalar kapsamında nehirden 500 ton kirli toprak ve çöp çıkarıldığını, 700 ton kirli suyun ise arındırıldığını kaydeden Yeo, incelemelerde söz konusu atıklarda benzin, akrolein ve hidrojen klorür başta olmak üzere sağlığa zararlı 9 kimyasal madde tespit edildiğini belirtti.
Yeo, kimyasal sızıntıdan etkilenenlerden 143'ünün tedavi gördüğünü aktardı.
Öte yandan Malezya Polis Teşkilatı Başkanı Muhammed Fuzi Harun, kimyasal atıkların nehirlere kasti olarak döküldüğü iddialarına ilişkin eyalet polisinin birtakım ipuçları bulduğunu açıkladı.
KİMYASAL ATIK SIZINTISI
Johor eyaletinde bulunan Pasir Gudang ve Kim Kim nehirlerine, 7 Mart'ta yaklaşık 20 ton zehirli kimyasal atık sızdığı öğrenilmiş, atıklardan zehirlenen çoğu öğrenci 103 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
Sızıntının Pasir Gudang'daki okullara yakın bölgede yaşanması ve şehirdeki çok sayıda okulda zehirlenme vakalarının artması üzerine Malezya Eğitim Bakanlığı, ikinci bir duyuruya kadar bölgedeki 111 okulda eğitime ara verilmesini kararlaştırmıştı.
Atıkların bazı fabrikalar tarafından yasa dışı şekilde nehirlere döküldüğü öne sürülmüş, bölgedeki üç fabrika çalışanı gözaltına alınmıştı.
Eyalet yönetimi, kimyasal atık sızıntısının kaynağını araştırıyor.
(AA/AK/HÖ)

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