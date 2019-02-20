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Malezya\'da Eğlence Yerinde Yangın: 6 Ölü

PERAK EYALETİNDEKİ BİR KARAOKE MERKEZİNDE ÇIKAN YANGINDA 6 KİŞİ DUMAN ZEHİRLENMESİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Malezya\'da Eğlence Yerinde Yangın: 6 Ölü

PERAK EYALETİNDEKİ BİR KARAOKE MERKEZİNDE ÇIKAN YANGINDA 6 KİŞİ DUMAN ZEHİRLENMESİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:59
Malezya\'da Eğlence Yerinde Yangın: 6 Ölü

PERAK EYALETİNDEKİ BİR KARAOKE MERKEZİNDE ÇIKAN YANGINDA 6 KİŞİ DUMAN ZEHİRLENMESİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Kuala Lumpur, 20 Şubat 19 : Malezya'nın Perak eyaletindeki bir eğlence merkezinde çıkan yangında 6 kişi hayatını etti, 2 kişi ağır yaralandı.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Ipoh kentindeki 8 katlı binanın dört ve beşinci katlarında bulunan karaoke merkezi alev aldı.

Kısa sürede olay yerine ulaşarak yangını söndüren itfaiye ekipleri 6 kişinin cesedine ulaştı.
Ölenlerin duman zehirlenmesinden yaşamını yitirdiği belirtilirken, ikisi ağır yaralı 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin üçünün yabancı uyruklu olduğu açıklandı. Yangının sebebi ise henüz belirlenemedi.

(AA/ÖZ/FEZ)

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