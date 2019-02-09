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Malezya\'da Devlet Fonundan Muhalefet Partisine Rüşvet Verildiği İddiası

MALEZYA YOLSUZLUKLA MÜCADELE KOMİSYONU, ESKİ BAŞBAKAN NECİP REZAK HÜKÜMETİNİN MALEZYA İSLAM PARTİSİNE KAMU FONUNDAN 90 MİLYON MALEZYA RİNGGİTİ RÜŞVET VERDİĞİ İDDİALARINA İLİŞKİN PARTİ MİLLETVEKİLLERİNDEN BİRİNİN DAHA İFADESİNİ ALDI

Malezya\'da Devlet Fonundan Muhalefet Partisine Rüşvet Verildiği İddiası

MALEZYA YOLSUZLUKLA MÜCADELE KOMİSYONU, ESKİ BAŞBAKAN NECİP REZAK HÜKÜMETİNİN MALEZYA İSLAM PARTİSİNE KAMU FONUNDAN 90 MİLYON MALEZYA RİNGGİTİ RÜŞVET VERDİĞİ İDDİALARINA İLİŞKİN PARTİ MİLLETVEKİLLERİNDEN BİRİNİN DAHA İFADESİNİ ALDI

09 Şubat 2019 Cumartesi 08:21
Malezya\'da Devlet Fonundan Muhalefet Partisine Rüşvet Verildiği İddiası

MALEZYA YOLSUZLUKLA MÜCADELE KOMİSYONU, ESKİ BAŞBAKAN NECİP REZAK HÜKÜMETİNİN MALEZYA İSLAM PARTİSİNE KAMU FONUNDAN 90 MİLYON MALEZYA RİNGGİTİ RÜŞVET VERDİĞİ İDDİALARINA İLİŞKİN PARTİ MİLLETVEKİLLERİNDEN BİRİNİN DAHA İFADESİNİ ALDI

Kuala Lumpur, 9 Şubat 19 : Malezya\'da, eski Başbakan Necip Rezak döneminde muhalefetteki Malezya İslam Partisine (PAS) hükümete destek sağlaması için Kamu Kalkınma Fonundan (1MDB) 90 milyon Malezya ringgiti rüşvet verildiği iddialarına ilişkin parti yönetiminden bir kişinin daha ifadesi alındı.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, PAS milletvekili ve Merkez Komite Üyesi Nik Muhammed Abduh Nik Abdulaziz, dün akşam Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) merkez binasına gelerek soruşturma kapsamında ifade verdi.

Sorgulamanın ardından MACC yetkilileri, Nik Muhammed\'in ifadelerine dair açıklama yapmazken ilerleyen günlerde PAS üyesi 3 kişinin daha sorgulanacağı bildirildi.

Rüşvet iddiaları kapsamında dün partinin eski Başkan Vekili Nasharudin İsa\'nın ifadesi alınmıştı.

1MDB yolsuzluğu skandalını ortaya çıkaran The Sarawak Report internet sitesinde 2016\'da yer alan bir haberde, o dönemde Necip Rezak\'ın liderliğini yaptığı Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) partisinin, PAS\'ın mecliste desteğini kazanmak için parti yöneticilerine toplamda 90 milyon Malezya ringgiti rüşvet verdiği, bu paranın da 1MDB\'den çıkmış olabileceği öne sürülmüştü.

1MDB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Kamu Kalkınma Fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip\'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk Necip\'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip\'in şahsi hesaplarındaki paraların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs\'ta düzenlenen genel seçimleri eski Başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.

Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında kamu fonundan zimmetine para geçirme, kara para aklama ve şantaj gibi 40\'a yakın suçlamayla yargılanıyor.

(AA/ÖZ/HÖ)

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