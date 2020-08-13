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Malezya, Çin\'in Güney Çin Denizi\'ndeki Hak İddialarına Bm\'de İtiraz Etti

Kuala Lumpur, 13 Ağustos 20 : Malezya hükümeti Birleşmiş Milletlerde (BM), Çin\'in Güney Çin Denizi\'nde Malezya kara suları yakınlarında hak iddia etmesine karşı çıktı. 

13 Ağustos 2020 Perşembe 15:54
Malezya, Çin\'in Güney Çin Denizi\'ndeki Hak İddialarına Bm\'de İtiraz Etti
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Kuala Lumpur, 13 Ağustos 20 : Malezya hükümeti Birleşmiş Milletlerde (BM), Çin'in Güney Çin Denizi'nde Malezya kara suları yakınlarında hak iddia etmesine karşı çıktı. 

Parlamento oturumunda konuşan Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, Malezya'nın geçen ay BM'ye yolladığı bildiride, Güney Çin Denizi kıyılarından 200 deniz mili ötesine kadar olan kıta sahanlığında Malezya'nın haklarını vurguladığını belirtti.

Söz konusu bildirinin, Çin'in 12 Aralık 2019'da BM'ye yolladığı ve Güney Çin Denizi'nde hak iddia ettiği bildiriye cevaben gönderildiğini kaydeden Bakan Hişamuddin, "Malezya, Çin'in bu sularda tarihsel hakları olduğu iddiasına karşı çıkmış ve bu iddiaların uluslararası hukuka uygun olmadığını beyan etmiştir." şeklinde konuştu.

Hişamuddin, Malezya'nın Güney Çin Denizi'ndeki haklarını savunmaya devam ederken bölgede barışçıl bir çözüm için uğraşmayı sürdüreceğini vurguladı.

Malezya ile Çin arasındaki Güney Çin Denizi gerilimi, en son 9 Nisan'da Çin'e ait bir araştırma gemisinin Malezya kara sularına izinsiz girmesiyle yeniden gündeme gelmişti.

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Olayın ardından Dışişleri Bakanı Hişamuddin, Çin'e ait geminin Malezya kara sularına izinsiz girmesine tepki göstermişti.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin de 26 Haziran'daki ASEAN Zirvesi'nde Güney Çin Denizi sorununu gündeme getirerek, "Malezya, Güney Çin Denizi'nin ticaret ve barış denizi olması gerektiği fikrini savunmayı sürdürmektedir." açıklamasında bulunmuştu.

"GÜNEY ÇİN DENİZİ" SORUNU

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

(AA/HUR/SEL)
 

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