Malezya-Tayland sınırında 154 kobra yılanı ele geçirildi

Sınır Güvenlik Birimi yetkilisi Rodzi Ebu Hasan, Tayland sınırına 100 metre yakınlıktaki Kolam köyü sakinlerinden gelen ihbar üzerine bölgeye geldiklerini ve mavi torbalarla karşılaştıklarını bildirdi.

Torbaların içinde toplam 154 kobra yılanı bulduklarını açıklayan Rodzi, "Kaçakçıların yılanları rahatça Tayland sınırına geçirebilmek için geceye kadar sınır bölgesinde beklettiğini düşünüyoruz." dedi.

Rodzi, kobra yılanlarının bakımı yapılmak üzere eyalete bağlı Doğal Yaşam Merkezine götürüldüğünü kaydetti.



Kaçakçıların ise henüz bulunamadığı, arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.