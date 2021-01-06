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Malezya'daki sel baskınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 22 bine çıktı

Malezya'nın 5 eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı sel baskınları nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 22 bine yükseldi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 10:00
Malezya'daki sel baskınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 22 bine çıktı
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Malezya Sosyal Refah Biriminin resmi sitesindeki verilere göre, Pahang, Johor, Kelantan, Terengganu, Selangor ve Perak eyaletlerinde 1 Ocak'tan bu yana etkili olan muson yağmurları sonucu oluşan sel baskınlarından şimdiye kadar etkilenen 22 bin 641 kişi güvenli yerlere götürüldü.

Sel mağdurlarının sayısı Pahang'da 18 bin 298, Johor'da 3 bin 567, Perak'ta 520, Terengganu'da 188 ve Selangor'da 68 olarak kaydedildi.

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1 Ocak'ta başlayan ve en çok Malezya'nın Johor ile Pahang eyaletlerinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı seller nedeniyle iki eyalette toplam 7 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilmişti.

İlerleyen günlerde yağışların çevre eyaletlerde etkisini göstermesi üzerine selden etkilenenlerin sayısı 20 bine yükselmişti.

Sel nedeniyle 3 kişi de hayatını kaybetmişti.

Vatandaşlara eyaletler arası seyahatleri erteleme uyarısında bulunan yetkililer, muson yağmurlarının Malezya'nın doğusundaki Borneo Adası'nda da etkili olacağı uyarısında bulunmuştu.

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Son Güncelleme: 06.01.2021 10:40
Anahtar Kelimeler:
Malezya Sel
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