Malezya'da sel: Bir günde bir aylık yağış

Malezya'da şiddetli yağış sele neden oldu 21 bin kişi evinden tahliye edilirken Başbakan İsmail Sabri Yaakob, "Son bir gündeki yağışlar normal şartlarda bir aylık toplam yağış miktarına eş değer" dedi.