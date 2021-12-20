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Malezya'da sel: Bir günde bir aylık yağış

Malezya'da şiddetli yağış sele neden oldu 21 bin kişi evinden tahliye edilirken Başbakan İsmail Sabri Yaakob, "Son bir gündeki yağışlar normal şartlarda bir aylık toplam yağış miktarına eş değer" dedi.

20 Aralık 2021 Pazartesi 08:30
Malezya'da sel: Bir günde bir aylık yağış

Malezya'da  21 binden fazla insanı tahliye etmeye zorlayan yağış sele neden oldu. 

Şiddetli yağış sonrası son durum dronla görüntülendi. Binaların kısmen sular altında kaldığı ve araçların yolda mahsur kaldığı görüldü.

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Evlerin çatılarına kadar su doldu

Ülkenin en kalabalık eyaleti olan Selangor'da kurtarma çalışmaları sürerken, çamurlu sel sularının arasında yalnızca çatılar görüldü.

Başbakan İsmail Sabri Yaakob, düzenlediği basın toplantısında, son bir gündeki yağışların normal şartlardaki bir aylık toplam yağış miktarına eşit olduğunu söyledi.

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