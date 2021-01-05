Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bizim sorunumuz adaletsizlik!
Bizim sorunumuz adaletsizlik!
Üst kurul yetkileri gözden geçirilmeli
Üst kurul yetkileri gözden geçirilmeli
UBP'nin büyük sınavı
UBP'nin büyük sınavı
Oxford-Gen-Aşı-Devlet
Oxford-Gen-Aşı-Devlet
banner376

Malezya'da sel baskınları nedeniyle yaklaşık 21 bin kişi tahliye edildi

Malezya'da, 1 Ocak'tan bu yana etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sel baskınlarından etkilenen 20 bin 838 kişi tahliye edildi.

05 Ocak 2021 Salı 10:15
Malezya'da sel baskınları nedeniyle yaklaşık 21 bin kişi tahliye edildi
banner337
banner351

Malezya'nın Pahang, Johor, Kelantan, Terengganu, Selangor ve Perak eyaletlerinde 1 Ocak'tan bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle oluşan sel baskınlarından şimdiye kadar etkilenen 20 bin 838 kişinin güvenli yerlere götürüldü.

Malezya Sosyal Refah Biriminden yapılan açıklamada, Pahang'da 13 bin 218 kişinin 188 sığınma merkezine, Johor'da 5 bin 484 kişinin 53 merkeze, Terengganu'da 1062 kişinin 12 merkeze, Perak'ta 812 kişinin 12 merkeze, Selangor'da 184 kişinin 4 merkeze ve Kelantan'da 78 kişinin 3 merkeze sevk edildiği kaydedildi.

Sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 3'e yükseldiği açıklandı.

banner341
Meteoroloji yetkilileri, Muson yağmurlarının Malezya'nın doğusundaki Borneo Adası'na da ulaşacağını belirterek, buradaki Sabah eyaletine kötü hava uyarısında bulundu.

7 binden fazla kişi tahliye edilmişti

1 Ocak'ta başlayan ve en çok Malezya'nın Johor ile Pahang eyaletlerinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı seller nedeniyle iki eyalette toplam 7 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Yağışların dün çevre eyaletlerde de etkisini göstermesi üzerine selden etkilenenlerin sayısı artmıştı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Malezya Sel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boris Johnson: Virüsle mücadeledeki son aşama bu olacak
Boris Johnson: Virüsle mücadeledeki son aşama bu olacak
Japonya'da COVID-19'a karşı OHAL bekleniyor
Japonya'da COVID-19'a karşı OHAL bekleniyor
Kuveyt’te 2 yeni petrol sahası keşfedildi
Kuveyt’te 2 yeni petrol sahası keşfedildi
İngiltere'de salgın tedbirleri artırılıyor
İngiltere'de salgın tedbirleri artırılıyor
İngiltere’de tarihi gün: İlk Oxford-AstraZeneca aşısı 82 yaşındaki Brian Pinker’a
İngiltere’de tarihi gün: İlk Oxford-AstraZeneca aşısı 82 yaşındaki Brian Pinker’a
Dünyanın en zengin 10 insanı
Dünyanın en zengin 10 insanı
Koronavirüs mutasyonunun görüldüğü ülkeler
Koronavirüs mutasyonunun görüldüğü ülkeler
Fransa'nın Kovid-19 aşı kampanyasındaki yavaşlığı alay konusu oldu
Fransa'nın Kovid-19 aşı kampanyasındaki yavaşlığı alay konusu oldu
Malezya'da sel baskınlarında 7 binden fazla kişi tahliye edildi
Malezya'da sel baskınlarında 7 binden fazla kişi tahliye edildi
Endonezya’da 4 bin 440 kişi selden etkilendi
Endonezya’da 4 bin 440 kişi selden etkilendi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim