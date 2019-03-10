Malezya'da Kadınlar Günü yürüyüşüne katılan LGBT üyelerine tepki

Malezya'da din işlerinden sorumlu bakan Mücahid Yusuf Rawa Dünya Kadınlar Günü yürüyüşüne LGBT gruplarının katılmasını demokratik alanın suistimal edilmesi olarak tanımladı.

Mücahid sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, "İslami açıdan yanlış olan şeyleri savunmak için demokratik ortamları suistimal eden bazı grupların tavırları karşısında şoke oldum..." dedi.

Yürüyüşe LGBT aktivistlerinin katılmasını kınayan gruplar arasında Parti Se-İslam Malezya (PAS) ve geçen sene seçimlerde Mahathir koalisyonuna karşı kaybetmeden önce 60 yıl ülkeyi yöneten Birleşik Malay Ulusal Organizasyonu (UMNO) da bulunuyor.

Başbakan Mahathir Muhammed geçen sene eylül ayında yaptığı bir açıklamada Malezya'nın eşcinsel evliliği ya da LGBT haklarını kabul edemeyeceğini ifade etmişti.

Cumartesi günü başkent Kuala Lumpur'da yüzlerce kişi kadın haklarının genişletilmesi çağrısında bulunmuştu.

Yürüyüşün organizatörleri temel talepleri olan asgari ücretlerin düzeltilmesi, çocuk evliliklerinin yasaklanması, ataerkillik ve cinsiyete dayalı şiddet olaylarının sonlandırılması gibi hayati taleplerini göz ardı etmek için LGBT toplumunun gündeme getirildiğini belirtti.

Organizasyon komitesinden yapılan yazılı açıklamada "LGBT aktivistlerini diğer gruplardan ayırmak ve hedef haline getirmek için onların yürüyüşteki varlığına gereğinden fazla dikkat çekiliyor." dendi. Komite bunun Malezya'da nefreti yükseltme ve zaten büyük bir baskı altında olan toplumun bir kısmına daha fazla şiddetin yönelmesi riski taşıdığını vurguladı.