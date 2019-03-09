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Malezya'da İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakarete 10 yıl hapis cezası

Malezya'da İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakarete 10 yıl hapis cezası

09 Mart 2019 Cumartesi 13:30
Malezya'da İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakarete 10 yıl hapis cezası

Malezya'da Hazreti Muhammed ve İslam'a hakaretten yargılanan bir kişi 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, sosyal medya hesaplarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren paylaşımda bulunduğu için salı günü gözaltına alınan 4 sanık, İletişim ve Medya Kanunu'na muhalefetten hakim karşısına çıktı.

Suçunu kabul eden sanıklardan birine 10 yıl hapis cezası verilirken, diğer üç sanık ise suçlamaları reddederek, yeniden duruşma talebinde bulundu.

Son zamanlarda Malezya genelinde İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarının arttığını kaydeden Malezya Polis Teşkilatı, şimdiye kadar ülke genelinde konuya ilişkin 929 ihbar aldıklarını açıkladı.

Ülkede geçen ay bir Çinlinin, Hazreti Muhammed'e sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanması üzerine başkent Kuala Lumpur'da protesto gösterisi düzenlenmişti.

Anahtar Kelimeler:
Malezya Hz Muhammede Hakaret
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