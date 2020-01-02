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Malezya'da 80 kiloluk piton yakalandı

Malezya'nın Johor eyaletinde, köylülerin ihbarıyla 80 kiloluk piton yakalandı.

Malezya'da 80 kiloluk piton yakalandı

Malezya'nın Johor eyaletinde, köylülerin ihbarıyla 80 kiloluk piton yakalandı.

02 Ocak 2020 Perşembe 09:23
Malezya'da 80 kiloluk piton yakalandı

Yerel basına göre, Johor'un kıyı kentlerinden Mersing'de bir köy sakini, evinin yakınlarında gördüğü dev pitonu Sivil Savunma Birimi (APM) yetkililerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen 3 kişilik ekip, bir ağaca dolanmış halde buldukları pitonu yaklaşık 20 dakika süren çabayla yakalamayı başardı.
Karnı şişkin yılanın yakalanmadan önce bir tavuğu yuttuğu belirlendi.

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4,8 metre uzunluğunda ve 80 kilo ağırlığındaki piton, bölgedeki Doğal Yaşam Merkezi'ne götürüldü.

 

Son Güncelleme: 02.01.2020 12:53
Anahtar Kelimeler:
Malezya Piton
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