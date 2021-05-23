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Malezya'da 8'inci koronavirüs türü tehlikesi

Malezya'da köpekten insana geçebilen ve zatürreye sebep olan yeni bir corona virüs türü tespit edildi. Bu virüsün insandan insana bulaşıcılığı onaylanırsa, şimdiye kadar keşfedilen ve insanda hastalığa neden olan 8'inci corona virüs olacağı açıklandı.

23 Mayıs 2021 Pazar 23:25
Malezya'da 8'inci koronavirüs türü tehlikesi
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ABD merkezli Klinik Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Malezya'nın Sarawak eyaletinde 2017-2018'de hastaneye yatırılmış 301 zatürre hastasından alınan burun-mukus örnekleri incelendi.

Örnekleri incelenen hastalardan çoğunluğu 5 yaşın altında olmak üzere 8'inde, köpeklerde görülen yeni bir corona virüs türüne rastlandığı kaydedildi.

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Yeni corona virüs türüne "CCoV-HuPn-2018" adını veren bilim insanları, bu virüsün daha önce kedi ve domuzlarda görülen virüsle aynı özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

YENİ CORONA VİRÜS TÜRÜ OLABİLİR

Virüsün insandan insana bulaşıp bulaşmadığını netleştirmek üzere ileri araştırmaların sürdüğü vurgulandı.

İnsandan insana bulaşıcılığı onaylanırsa bu virüsün, şimdiye kadar keşfedilen ve insanda hastalığa neden olan 8'inci corona virüs olacağı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
MalezyaCovid19KoronavirüsHayvanlar
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