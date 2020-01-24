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Malezya'da 8 Çinli turist yeni tip Koronavirüs şüphesiyle karantinada

Malezya'nın Johor eyaletinde 8 Çinli turist, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs taşıdıkları şüphesiyle kaldıkları otelde karantinaya alındı.

Malezya'da 8 Çinli turist yeni tip Koronavirüs şüphesiyle karantinada

Malezya'nın Johor eyaletinde 8 Çinli turist, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs taşıdıkları şüphesiyle kaldıkları otelde karantinaya alındı.

24 Ocak 2020 Cuma 13:34
Malezya'da 8 Çinli turist yeni tip Koronavirüs şüphesiyle karantinada

Sağlık Bakanı Yardımcısı Lee Boon Chye, yaptığı açıklamada, Johor'da karantinaya alınan Çinlilerin pazartesi Singapur'da yeni tip koronavirüs tespit edilen 65 yaşındaki Çinli ile seyahat ettikleri ve virüsün kendilerine de bulaşma tehlikesine karşı otelde tutulduklarını bildirdi.

Karantinaya alınan Çinlilerin sağlık kontrolünün sürdüğünü belirten Lee, "Söz konusu virüsün belirtilerini gösterip göstermediklerini anlamak için en az 1 hafta daha otelde tutacağız." dedi.

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Lee, hafta başından bu yana Malezya'da yeni tip koronavirüs şüphesinden hastaneye kaldırılan 4 kişide virüs bulunmadığını, hastalardan birinin sorununun grip salgını olduğunu aktardı.

Öte yandan havayolları firmaları AirAsia ve Malindo, Dışişleri Bakanlığının dün koronavirüsün yayıldığı Çin'in Vuhan kentine seyahatleri erteleme uyarısı üzerine, Malezya'dan Vuhan'a karşılıklı bütün uçuşları geçici olarak iptal etti.

Son Güncelleme: 24.01.2020 17:05
Anahtar Kelimeler:
Malezya Koronavirüs
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